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Babasının silahı ile oynarken kendini vuran kız çocuğu kurtarılamadı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 18:38 | Son Güncelleme

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde babasının silahı ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Babasının silahı ile oynarken kendini vuran kız çocuğu kurtarılamadı

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde babasının silahı ile oynarken kendini vuran 14 yaşındaki bir kız çocuğu hayatını kaybetti.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Keklikpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Keklikpınarı Mahallesi’nde ailesiyle birlikte yaşayan Elif Gültekin evde babasının silahıyla oynarken kendini vurdu. Silahın ateş almasıyla göğüs kısmında yaralanan Elif Gültekin yakınları tarafından Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayan 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Gültekin’in cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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