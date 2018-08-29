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Babasının tabancasıyla oynarken kendini öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 04:04 | Son Güncelleme

Babasının tabancasıyla oynarken kendini öldürdü

İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde babasının tabancasıyla oynayan 8 yaşındaki çocuk, silahın ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Demircilik Mahallesi Çınardede Sokak'ta yaşayan Ali ve Derya Ç. çifti, seraya çalışmaya gittiği sırada çocukları Muhammed Mustafa'yı(8) babaannesine bıraktı.

İddiaya göre, Muhammed Mustafa bir süre sonra habersiz şekilde kendi evlerine giderek babasının tabancasıyla oynamaya başladı.

Bu sırada, tabancanın ateş alması sonucu Muhammed Mustafa silahla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ceset, İzmir Adli Tıp
Kurumu morguna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
baba Bayındır Çocuk silah

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