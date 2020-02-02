HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasının tabancasıyla oynarken vurulan Armağan, toprağa verildi

Babasının tabancasıyla oynarken vurulan Armağan, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2020 18:01 | Son Güncelleme

  KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynadığı sırada kendisini vuran, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Armağan Butakın'ın (17) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, babasının tabancasıyla oynadığı sırada kendisini vuran, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan Armağan Butakın'ın (17) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.
Gölcük'te dün meydana gelen olayda, emekli astsubay babasının tabancasıyla oynarken ateş alması sonucu ağır yaralanan Armağan Butakın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Gölcük Barbaros Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan, Atike- Turan Butakın çiftinin küçük oğlu Armağan'ın cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından bu sabah ailesine teslim edildi. Armağan Butakın için Değirmendere Merkez Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye Armağan'ın ailesinin yanı sıra öğretmenleri ve sınıf arkadaşları da katıldı. Armağan Butakın'ın cenazesi, kılınan namazın ardından götürüldüğü 17 Ağustos Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları
PARTNERBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz varBirkan Sokullu: Güzel bir ilişkimiz var
İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Ülkede 'virüs' paniği! Bu da oldu

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Kadın oyunculardan çıplak fotoğraf isyanı!

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Bakan Selçuk'tan 'yaz tatili' açıklaması

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Evinin terasında fena yakalandı

Evinin terasında fena yakalandı

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüste ölü sayısı yükseldi! Çin dışında ilk ölüm

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Manisa'da deprem

Manisa'da deprem

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

TSK'da yeni bir dönem başladı! Artık...

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Korkutan açıklama: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

İstanbul'da koronavirüsüne maskeli önlem 

Son dakika: Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Bakan Koca'dan 'koronavirüs' açıklaması

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Deprem sırasında ortaya çıkan ışığın sırrı çözüldü

Elazığ'daki 6.8'lik deprem sonrası Bakan Kurum'dan 'konut' açıklaması

Bakan Kurum açıkladı: Çalışmalarımız başladı

Sömestr tatilinin son günü Palandöken doldu taştı

Tatilin son günü doldu taştı

Çığ altında kalan güvenlik korucusunun cansız bedenine ulaşıldı

Korucunun cansız bedenine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.