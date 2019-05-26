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Babasının tabancasıyla oynayan çocuk, kardeşini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.05.2019 00:31 | Son Güncelleme

ISPARTA’da, babasının tabancasıyla oynayan Y.E.’nin (13) elindeki silah kazara ateş aldı, kurşunun isabet ettiği kardeşi A.

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, babasının tabancasıyla oynayan Y.E.’nin (13) elindeki silah kazara ateş aldı, kurşunun isabet ettiği kardeşi A. E. (4) yaşamını yitirdi.
Olay, saat 09.30 sıralarında Halıkent Mahallesi’nde meydana geldi. Burdur Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 24 yıllık polis memuru M.E., gece nöbetten sonra sabah Isparta Halıkent Mahallesi’ndeki evine döndü. Tabancasını çıkaran M.E., uyumak için odasına geçti. İddiaya göre M.E. uyuduktan sonra Y.E., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Bu sırada ateş alan tabancadan çıkan kurşun kardeşi A. E.’nin boynuna isabet etti.
Silah sesine uyanan baba M.E., A.'yi kanlar içinde yatarken görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri A. E.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından küçük çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, A. E.’nin cenazesinin yarın öğle vakti Halıkent Camii’nde kılınacak namazın ardından Halıkent Mahallesi’ndeki mezarlıkta toprağa verileceği öğrenildi.

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