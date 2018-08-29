Babasının tabancasıyla oynayan çocuk kendini vurdu

Faruk ÇARK/BAYINDIR (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde, 8 yaşındaki Muhammed Mustafa Çelik, oyun oynadığı babasının tabancasının ateş alması sonucu boynundan vurularak hayatını kaybetti.
Olay, gündüz saatlerinde Demircilik Mahallesi Çınardere Sokak'ta meydana geldi. Çiçek serasında çalışan Ali ve Derya Çelik çifti, işe giderken çocukları Muhammed Mustafa Çelik'i babaannesine bıraktı. Minik Muhammed, iddiaya göre babaannesinin evinde bulunan anahtarı gizlice alarak kendi evine gitti. Burada, babasına ait olan ve ruhsatlı olduğu ileri sürülen tabancayla oyun oynamaya başlayan Çelik, silahın ateş almasıyla boynundan vuruldu. Silah sesini duyan komşuların ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, minik Muhammed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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