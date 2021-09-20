HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Babası kızına cinsel tacizde bulunmuştu! Devlet korumasına alındı

Babası kızına cinsel tacizde bulunmuştu! Devlet korumasına alındı

20.09.2021 15:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde, babasının cinsel tacizine maruz kalan ve daha sonra teslim edildiği anneannesinin evini pompalı tüfekle basan ağabeyi tarafından götürülmek istenen S.E. (15), devlet korumasına alındı.

Babası kızına cinsel tacizde bulunmuştu! Devlet korumasına alındı

Olay, 7 Eylül saat 02.00 sıralarında, Konak'ın Hilal Mahallesi'nde meydana geldi. 2'si erkek 4 çocuk babası Serkan E. (42), iddiaya göre, 9 yıl önce büyük kızı E.B.'ye (19) cinsel tacizde bulunmaya başladı. 4 yıl süren taciz olayı, Serkan E.'nin başka suçtan cezaevine girmesiyle son buldu. E.B. kaçarak evlendi. Serkan E. cezaevinden dönünce bu kez küçük kızı S.E.'ye cinsel tacizde bulunmaya başladı. Anne, durumu öğrenince kızın üzerine kayıt cihazı yerleştirdi. Sesleri dinleyen Asya D., boşanmalarına rağmen aynı evi paylaştığı eşinin odasına girdi. Çıkan tartışmada Asya D., evdeki tabancayla Serkan E.'ye ateş eti. Ağır yaralanan Serkan E., hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı. Gözaltına alınan Asya D. de işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

7ee86150e9be13477b97c052d9c9d449

BABA DA TUTUKLANDI

Asya E.'nin serbest kalması için, avukatı Abdi Yaşar öncülüğünde, sosyal medyada '#asyatutuksuzyargılansın' başlığıyla kampanya başlatıldı. Tedavisi süren Serkan E. hakkında da 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından suç duyurusunda bulunuldu. Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) S.E.'nin ifadesi alındı. S.E., daha sonra anneannesine teslim edildi. Hastanede tedavisi tamamlanan Serkan E., taburcu edildi. Savcılığın talimatıyla polisin gözaltına aldığı Serkan E., sevk edildiği adliyede, 17 Eylül'de tutuklandı.

2f637471946eac1c317a69edf3b0627e

EVİ BASIP, KARDEŞİNİ GÖTÜRMEK İSTEDİ

Aynı gün S.E.'nin ağabeyi A.E. (17), elinde bıçak olduğu ileri sürülen arkadaşı M.M.'yi de yanına alarak pompalı tüfekle anneannesinin evini bastı, babasının tacizine uğrayan kız kardeşi S.E.'yi götürmek istedi. Evdekiler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile polisten yardım istedi. Polisin geldiğini fark eden A.E., elindeki pompalı tüfeği evin bahçe duvarından atıp gizlemek istedi. Polis A.E. ve arkadaşı M.M.'yi gözaltına aldı. A.E.'nin bahçeye attığı tüfeğe de bulunup, incelenmek üzere el konuldu. Polislerin gelmesiyle sokağa çıkan S.E. ise ölümle tehdit edildiğini söyledi. O anlar bir binanın güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi. Gözaltına alınan A.E. ve arkadaşı, polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Yaşananların ardından S.E., devlet korumasına alındı. Yakınları, S.E.'nin kendilerinde kalmasını istedi.

c0427c5dca15d8ec1894a2a5a4fcffcc

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Önce çığlık sesleri duyulmuştu! 12 yaşındaki Aslı'nın ölümünde dikkat çeken detayÖnce çığlık sesleri duyulmuştu! 12 yaşındaki Aslı'nın ölümünde dikkat çeken detay
PARTNERBeni o olayların içerisine sokmayın!Beni o olayların içerisine sokmayın!
Genç kız otel odasında ölü bulunmuştu! Yeni gelişmeGenç kız otel odasında ölü bulunmuştu! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
İzmir taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kapsam genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Kapsam genişletildi! Artık silah ruhsatı alabilecekler

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Para karşılığı cinsel ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı ölmüştü! Müebbetle yargılanan öğretmen hakkında karar

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?

Merkez Bankası politika faiz kararı ne olacak?

Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

Naci Ağbal'dan dikkat çeken paylaşım

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

"Fazla ödendi" dedi, 750 bin lirayı devlete iade etti

Meteoroloji uyardı! Hızla düşecek

Meteoroloji uyardı! Hızla düşecek

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

Çocukları hayatta kalsın diye günlerce emzirdi ama...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

İş görüşmesi için restorana giden avukatlara şok

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

Taksim Meydanı'nda ilginç görüntü! Herkesin önünde soyundular

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

ABD Kabil'de düzenlediği İHA saldırısında 10 sivilin öldüğünü kabul etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.