Babasının tedavi masraflarını karşılamak için geldiği Türkiye'de kayboldu

ESKİŞEHİR (AA) - Rusya'da şeker hastası olan babasının tedavi masraflarını karşılamak için Türkiye'ye çalışmaya gelen 26 yaşındaki Rusya vatandaşı Mussa Kecherukov'dan 5 aydır haber alınamıyor.

Kecherukov'un babası Oysun Kecherukov (53) gazetecilere yaptığı açıklamada, bilgisayar yazılımcısı oğlunun iki yıl önce Türkiye'ye geldiğini belirterek, yaklaşık 4-5 aydır kendisinden haber alamadıklarını söyledi.

Kendisinin şeker hastası olduğunu ifade eden Oysun Kecherukov, şunları söyledi:

"Ben şeker hastasıyım. İnsülin iğnesi kullanıyorum. Oğlum bu yüzden para kazanmak ve benim tedavilerimi karşılamak için Türkiye'ye gelmişti. Sürekli annesi ile irtibat halindeydi. Oğlumla aramız iyiydi. Kendisi Rusya'da dünyaya geldi. Ben hastanede yatıyordum. Oğlumdan uzun süre haber alamayınca arabamı sattım. Mallarımı, evimi sattım. Çevremden borç para alıp eşimle önce İstanbul'a geldim. Çocuğum namaz kılardı. O yüzden önce camileri gezip oğlumu sordum. Antalya'da da çalışmıştı. Orayı da gezdim."

Oysun Kecherukov, çok fazla Türkçe bilmediğini bu nedenle kendisine Rusça-Türkçe çeviri kitabı aldığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: