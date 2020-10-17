HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, 2 aylık Kumsal bebek öldü

Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, 2 aylık Kumsal bebek öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2020 18:41 | Son Güncelleme

Antalya'da Y.K.'nin (18), temizlediği sırada ateş alan tüfeğinden çıkan saçmalar, 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti. Kumsal olay yerinde yaşamını yitirirken, baba Y.K. ile bebeğin annesi M.G. (17) gözaltına alındı.

Babasının temizlediği tüfek ateş aldı, 2 aylık Kumsal bebek öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Habipler Mahallesi 5484 Sokak'taki gecekonduda meydana geldi. İddiaya göre baba Y.K.'nin evde temizlediği tüfek henüz bilinmeyen nedenle bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar, Y.K.'nin 2 aylık bebeği Kumsal'ın başına isabet etti. Silah sesini duyan yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Kumsal bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi.

1578c178fbf3671a32b8f889e5222e7b

Polis, Y.K. ile birlikte yaşadığı bebeğin annesi M.G.'yi gözaltına alarak, ifadeleri için Varsak Polis Merkezi'ne götürdü. Polis evde yaptığı incelemede bebeğe ve annesine ait eşyaların yer aldığı valizler buldu.

Öte yandan haberi alan ailenin yakınları ise evin önünde fenalık geçirdi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım''Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
Bunun adı vicdansızlık! Görüntülere tepki yağdıBunun adı vicdansızlık! Görüntülere tepki yağdı
Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!Liselerde yüz yüze eğitimin ilk sinyalleri verildi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Yıllar güzelliğine güzellik katmış! Son hali inanılmaz...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü
Taciz şoku! Bütün gece eliyle...
Taciz şoku! Bütün gece eliyle...
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Bilim Kurulu üyesinden kış ayları için 'büyük pik' uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden kış ayları için 'büyük pik' uyarısı
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
MİT, BAE adına bilgi toplayan bir ajanı yakaladı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Her gün aynı yerde onu bekliyor!
Her gün aynı yerde onu bekliyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Cinsel istismara uğrayan çocuk sessiz sedasız toprağa verildi
Cinsel istismara uğrayan çocuk sessiz sedasız toprağa verildi
Kaza yaptı, neden ağladığını soranlara öyle bir cevap verdi ki...
Kaza yaptı, neden ağladığını soranlara öyle bir cevap verdi ki...
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ara Güler ölümünün ikinci yılında anıldı! Ara Güler kimdir? Ara Güler nereli? Ara Güler kaç yaşında, neden öldü?
Usta fotoğrafçı anılıyor
Yorgun ata, demir çubukla vuran kişi böyle görüntülendi
Bunun adı vicdansızlık! Görüntülere tepki yağdı
Manisa'da dehşet! İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü
İş görüşmesine gittiği şirketin müdürünü öldürdü
Ordu’da korkutan orman yangını
Ordu’da korkutan orman yangını
632 gündür izine ulaşılamayan Kader Buse için arama yapıldı
Hortum felaketinde kayboldu! 632 gündür izine ulaşılamıyor
Gemlik açıklarında 2 yunus dronla görüntülendi
Drone ile görüntülendi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.