HABER

Babasının tüfekle öldürdüğü Rıza, toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 17:18 | Son Güncelleme

BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası Ömer Çolak (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürülen Rıza Çolak (19), toprağa verildi.  Olay, cuma günü, Yeniçağa'ya bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi.

Murat KÜÇÜK/YENİÇAĞA (Bolu), (DHA) - BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, tartıştığı babası Ömer Çolak (48) tarafından av tüfeğiyle vurularak, öldürülen Rıza Çolak (19), toprağa verildi.
Olay, cuma günü, Yeniçağa'ya bağlı Yamanlar köyünde meydana geldi. Ömer Çolak ile oğlu Rıza Çolak arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ömer Çolak, evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş açtı. Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Rıza Çolak’ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Rıza Çolak'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı. Alkollü olduğu iddia edilen baba Çolak ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Gerede ilçesinde adliyeye sevk edilen Ömer Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Yeniçağa Aşçılık ve Mesleki Teknik Lisesi'nden geçen yıl mezun olan Rıza Çolak için köy camisinde, öğle vakti cenaze namazı kılındı. Rıza Çolak'ın cenazesi, namazın ardından götürüldüğü mezarlıkta toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Aydın öldü mü?Sosyal medya bu iddiayı konuşuyor: Mehmet Aydın öldü mü?
Nepal’de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralıNepal’de otobüs şarampole yuvarlandı: 14 ölü, 16 yaralı
Filiz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandıFiliz Tekin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

ABD'den teröristlerin kontrolündeki bölgeye takviye güç

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Türkiye'den KKTC'ye İHA ve SİHA! Özersay'dan açıklama

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Kaynarca-Tuzla-Pendik metro hattı için yeni gelişme!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

'Gürültü yapmayın uyuyamıyorum' mesajı attı, sonrası korkunç

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

Havalimanında yolcuların arasına böyle giriyorlar! Görüntülendi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda patlama

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

3 büyük ilde operasyon! Aralarında polis, doktor...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

Beşiktaş'ta kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Kadınlardan danslı protesto! 'Yaşamak istiyoruz demenin bir biçimi'

Ümraniye’de feci kaza: 1'i bebek 5 yaralı

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

3 kişinin öldüğü 'Roman düğünü' davası sanıklarına ceza yağdı

3 kişinin ölmüştü! Ceza yağdı

Doğa Koleji satıldı mı? Açıklamanın ardından velilerden protesto

Velilerden Doğa Koleji protestosu

Ceren Özdemir'in öldürülmesi davası 23 Aralık'ta başlayacak

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.