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Babasının yasak ilişki yaşadığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü

25.10.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de ilişki yaşadığı kişiden şantajla 10 bin TL aldığı iddia edilen yabancı uyruklu kadın, mağdurun kızı tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Mağdur ve oğlunun da katıldığı darp olayını, işlek caddedeki onlarca kişi film izler gibi takip etti.

Babasının yasak ilişki yaşadığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü

Olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi'nde bulunan Candoğan Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu bir kadın, yasak ilişki yaşadığı yaşlı adamdan şantaj yaparak 10 bin TL para aldı. Yaşlı adam kızı ve oğlu ile kent merkezinde dolaşırken, şantajlarına devam ettiği öne sürülen yabancı uyruklu kadınla karşı karşıya geldi.

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Öfkesine hakim olamayan yaşlı adam, bir tokatla kendisini şantaj ettiğini ileri sürdüğü yabancı uyruklu kadını yere serdi. Babasının ardından kadına saldıran genç kadın da onlarca kişinin bakışları arasında yabancı uyruklu kadını dakikalarca tekme tokat dövdü. Yabancı uyruklu kadın kendisini kurtarmaya çalışırken, mağdurun oğlu ise vatandaşların olaya müdahale etmemesi için araya girdi. İki kadının tekme tokat kavgası, polis ekipleri bölgeye ulaşıncaya kadar devam etti.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan aile ile yabancı uyruklu kadını ayırdı. Birbirinden şikayetçi olan taraflar, ifade işlemleri için karakola götürüldü. İki kadın arasında yaşananlar ise olayı izleyen vatandaşların cep telefon kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA

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