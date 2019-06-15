Babasının yasını gözyaşları içinde anlattı

"Babam Alayın baştabibi olarak görevli o sırada. Kendisi görev başındayken sivil bölgede evi basılıyor. Eşi, evde bulunan 3 çocuğu küvette katlediliyor. Bu olay tarihe Kanlı Noel Katliamı olarak geçiyor. Babam benim oğlumu şehit olan ortanca oğlu Kutsi'ye benzetirdi. Ve 40 yıl sonra adı Nihat Demirhan olan oğluma Kutsi diye seslenirdi. Rahmetli olduktan sonra şehitlikte çocuklarının yanına defnedildi, çocuklarına hasret giden bir baba olarak."

- "Çocuklarının şehit olduklarını birkaç gün sonra öğrenmiş"

Babasını anlatırken duygularına hakim olamayarak sık sık gözyaşı döken Prof. Dr. İlhan, hastanedeki yoğun mesaisi nedeniyle eşi ve çocuklarının şehadetini birkaç gün sonra öğrendiğini belirttiği babası hakkında şu bilgileri verdi:

"Daha sonra Büyükelçimiz babamı çağırıyor. Ve ilk söylediği söz 'vatan sağ olsun'. Sonra cenazelerin Türkiye'ye nakli söz konusu oluyor. Elazığ'da İcadiye şehitliğinde defnediliyor. Babam da kendi tayinini Elazığ'a istiyor. Uzunca bir süre, 1963 yılından 1977 yılına kadar, askeri hastanede hekim ve daha sonra başhekim olarak görev yapıyor. Şehitlik hastane yolu üzerinde oturduğumuz yerde. Her gün gidiyor, ziyaret ediyor. Böyle bir hayat tarzı benimsiyor."

- Bu acıyı yüreğinde hep taşıdı

İlhan, babasının olaydan 8 yıl sonra annesiyle evlendiğini ve kendisinin dünyaya geldiğini anlatarak kendisi de bir hekim olarak duygularını şöyle paylaştı:

"Babam 92 yaşına kadar hiç unutmadı. Belki bize yansıtmadı ama bu acıyı yüreğinde taşıdı. Düşünün bir askersiniz, bir hekimsiniz. Siz cephede savaşıyorsunuz, sivil bölgede olan bir yer hiç aklınıza gelmeyecek şekilde eşinizi, 3 çocuğunuzu saklandığı yerde kurşunluyorlar. Bunu yapanların zaten insanlığı, inancı, dinini sorgulamak diye bir şeyimiz olamaz diye düşünüyorum. Bunun ötesinde bu bir insanlık suçu. Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs'a haklı gerekçesini oluşturuyor."