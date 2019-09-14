Babasıyla aynı kaderi paylaşan şehit güvenlik korucusu toprağa verildi

Mardin Valisi Mustafa Yaman, şehidin dedesi Şemsettin Emen ve köy muhtarı olan amcası Abdülhamit Emen'e Türk bayrağı verdi.

Törende, şehidin ailesi ve yakınları Kürtçe ve Arapça ağıtlar yaktı.

MARDİN (AA) - Mardin'in Ömerli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan, tedavi gördüğü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak babasının ölüm yıl dönümünde 37 yaşında şehit olan güvenlik korucusu Abdullatif Emen, son yolculuğuna uğurlandı.

Bayrağı alan Abdülhamit Emen, bayrağı bir ömür muhafaza edeceğini belirterek, "Kanımın son damlasına kadar koruyacağıma namus sözü veriyorum." dedi.

Şehidin dedesi Şemsettin Emen de yetkililere ve törene katılan herkese teşekkür etti.

Törenin ardından şehidin ailesi, köyde taziyeleri kabul etti.

Burada bir konuşma yapan şehidin amcası Masum Emen, dış mihrakların ülkede terör eliyle fitne, fesat yaymaya çalıştığını söyledi.

Herkesin bu konuda uyanık olması gerektiğini ve vatan müdafaası için her zaman hazır olduklarını belirten Emen, "Vatanımız, dinimiz, bayrağımız sağ olsun. Yeter ki vatanımız bölünmesin. Oyunlara gelmeyelim. Bu vatanı böldürtmeyeceğiz. Hepimiz bu vatan uğruna şehit olmaya hazırız. Rabb'im şehit oğlunun şehadetini kabul etsin." diye konuştu.

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de 10 gün içinde 4 şehidi toprağa verdiklerini dile getirdi.

Kutsal vatan toprağı uğruna her zaman şehit olmaya hazır olduklarını belirten Kandemir, şöyle konuştu: