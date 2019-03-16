Babasıyla camiye giden 3 yaşındaki çocuk da terörün hedefi oldu

- "Mucad hayat dolu bir çocuktu"

Nur Camisi'nde hayatını kaybedenler arasında 3 yaşındaki Somali göçmeni Mucad İbrahim de bulunuyor.

Ağabeyi Abdi İbrahim, Mucad'ın saldırı sırasında kendisi ve babasıyla olduğunu ancak saldırı sonrası yaşanan arbedede kaybolduğunu ve o zamandan bu yana kendisinden haber alınamadığını ifade etti. Olayın ardından yaralıların bulunduğu Christchurch Hastanesine giden aile burada da Mucad'ın ismine rastlayamadı.

Abdi, "Bizim için gerçekten çok zor. Herkes arayıp ne olduğunu soruyor. Şu an bunla yüzleşmek bizim için çok zor. Mucad oyun oynamayı seven, hayat dolu bir çocuktu. Daima neşeli, güler yüzlüydü." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Mucad'ın saldırıda hayatını kaybettiği açıklandı.

- Somali'den göç etmişlerdi

Öte yandan ABD'nin Minneapolis eyaletindeki cami imamı Abdülrahman Haşi, Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'da yaşayan kayınbiraderi Adnan İbrahim Diriye'nin saldırıdan kurşun yaralarıyla kurtulduğunu, camide babalarının yanında bulunan yeğenlerinden 4'ünün kaçarak kurtulduğunu, ancak 4 yaşındaki en küçük yeğeni Abdullah'in hayatını kaybettiğini aktardı.