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  4. Babasıyla çektiği sevinç videosu sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez okuluna gidip video paylaştı

Babasıyla çektiği sevinç videosu sosyal medyayı sallamıştı! Bu kez okuluna gidip video paylaştı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2020 16:32 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı İlçesinde babasıyla birlikte üniversite sınav sonucunu öğrendiği anları kaydedip, internette paylaşan Berna Toska, kazandığı Akdeniz Üniversitesi'ne giderek oradan da bir video paylaştı.

Sosyal medyada, babasıyla birlikte çektiği sevinç videosu binlerce kez beğenilip, paylaşılan Sakaryalı Toska, büyük bir mutlulukla yerleştiği Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni ziyaret etti.

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Ziyarette Berna Toska ve ailesini Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan karşılarken, öğrencisiyle birlikte fotoğraf çekildi.

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Toska daha sonra 5 yıl boyunca eğitim göreceği Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı’ya da ziyarette bulundu.

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Akdeniz Üniversitesi girişinde çektiği video ile okulu çok beğendiğini ve bir an önce eğitim-öğretim takviminin açıklanmasını beklediğini belirten Toska'nın sosyal medyada paylaştığı bu video da çok sayıda beğeni aldı.

DHA

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