Babasıyla girdiği iddiadan sonra öyle bir çalışmaya imza attı ki...

Babasıyla girdiği iddia sonrası küçük boyutlarda üretimler yapmaya başlayan Konyalı terzi Kasım Andaç, 2016 yılında ürettiği 9 milimetre kot pantolondan sonra, 11 santimetre boyutunda kot mont dikti. Terzi İsa Andaç ise, 2006'da 7,5 santimetre, 2011'de 5 santimetre, 2012'de ise 2,5 santimetre uzunluğunda kot pantolon dikmişti.

'Üretimi 3-4 günü buldu'

Babasının mesleğini sürdüren Kasım Andaç ise babasının; "Bundan daha küçüğünü kimse dikemez." sözüne karşılık, 2016'da sadece bir tırnak büyüklüğünde 9 milimetrelik kot pantolon hazırladı.

Pantolonun ardından kot mont üretimine yönelen Andaç, işçiliği son derece zor olan kot montu zorlu çalışma sürecinin ardından yaptı.

Kasım Andaç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğe babasının yanında 1995'te başladığını, küçük boyuttaki üretimlere ise 2006'da başladıklarını belirtti.

Bir yıl önce hayatını kaybeden babasının 5 santimetre ve 2 buçuk santimetre boyutlarında kot pantolonlar ürettiğini hatırlatan Andaç, şunları söyledi:

İLK KEZ 2016'DA 1 SANTİMETRENİN ALTINA İNDİLER "2016'da ise bir santimetrenin altına inerek 9 milimetre uzunluğunda bir kot pantolon ürettim. Bu babamın ürettikleri dahil 1 santimetrenin altına inen ilk çalışma oldu. Bu üretimin ardından 'Bunun kont montunu üretebilirim' diyerek yola çıktım. Uğraştım ve üretimi gerçekleştirdim. Fabrikasyon olduğunda yaklaşık beş dakikada çıkıyor. "

UFAK OLUNCA DETAYLAR ARTIYOR "Özel dikim olduğunda provasıyla birlikte 2-3 günümüzü buluyor. Kot montun üretimi üç dört günü buldu. Ufak olması nedeniyle detaylar daha fazla. Dikişlerin daha net görülmesi ve yamuk durmaması gerekiyor. Söküp söküp tekrar diktik. Normal bir montu direk dikebilirsin ama ufak bir montta tutturmak çok zordur."

DİKİŞ MAKİNESİNİN AYAĞI 3, KOT MONT 11 SANTİMETRE Çalışmalarını dikiş makinesinde yaptığını ifade eden Andaç, sözlerini şöyle sürdürdü:

'BÜYÜĞÜ YAPMAK ÇOK KOLAYDIR AMA...' "Yani el işçiliği yok. Makine de bunları dikmek çok zordur. Çünkü bizim makinenin ayağı 3 santimetre iken diktiğimiz pantolon 9 milimetre, mont ise 11 santimetre. O pantolonu o makinede nasıl çevirdik önemli nokta budur. Büyüğü yapmak çok kolaydır ancak ufağı yapmak çok zordur. Ufak çalışmalarda makineyi çevirmek, dikişi tutturmak oldukça zordur.