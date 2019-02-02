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Babasıyla tartışan genç, sırtına saplanan makasla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 01:17 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta babasıyla tartıştıktan sonra yaralanan 15 yaşındaki genç, sırtındaki makasla hastaneye kaldırıldı.Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi 7.

Babasıyla tartışan genç, sırtına saplanan makasla yaralandı

Kahramanmaraş’ta babasıyla tartıştıktan sonra yaralanan 15 yaşındaki genç, sırtındaki makasla hastaneye kaldırıldı.
Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi 7. sokakta müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Adem Ü. (47) ile oğlu Ş.Ü. (15) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ş.Ü.’nün sırtına makas saplandı. Sırtındaki makasla Necip Fazıl Şehir Hastanesi ek binasına kaldırılan Ş.Ü.’nün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Oğlunun yaralanmasına neden olan baba Adem Ü. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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