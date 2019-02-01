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Babasıyla tartışan kişinin çalıştığı yeri bastı: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 23:04 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, geri dönüşüm firmasında çalışan Ahmet S.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, geri dönüşüm firmasında çalışan Ahmet S. (52) ile Özbek uyruklu Lochin Musurmanov (33) arasında tartışma çıktı. Eve giderek durumu ailesine anlatan Ahmet S.'nin oğlu Osman S.'nin, kalabalık bir grupla babasının iş yerine gitmesiyle çıkan silahlı kavgada Musurmanov, bacağından pompalı tüfekle vurularak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde İnegöl'ün Bursa-Ankara yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm firmasında meydana geldi. Firma çalışanları Ahmet S. ile Özbek uyruklu Lochin Musurmanov arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mesai bitiminden sonra evine giden Ahmet S. durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine Ahmet S.'nin oğlu Osman S., babasının iş yerine kalabalık grupla giderek, Musurmanov ve çalışanlarla tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine, henüz kim tarafından ateşlediği bilinmeyen pompalı tüfekle ateş açıldı. Saçmaların isabet ettiği Lochin Musurmanov, bacağından yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Musurmanov, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Lochin Musurmanov'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili Osman S. ise gözaltına alındı.

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