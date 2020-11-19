HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babasıyla tartışıp evde yangın çıkardı

Babasıyla tartışıp evde yangın çıkardı

19.11.2020 12:38 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Babasıyla tartışıp evde yangın çıkardı

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi, babasıyla tartıştıktan sonra evde yangın çıkarıp kaçtı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi, babasıyla tartıştıktan sonra evde yangın çıkarıp kaçtı. Yangın itfaiye tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Şeftali Sokak’ta yaşandı. İddiaya göre, baba C.A.Y. ve kızı E.Y’nin bulunduğu sırada eve gelen M.Y, babasından para istedi. Babasının parasının olmadığını söylemesi üzerine tartışma çıktı. Tartışma sonrasında M.Y. evde döktüğü benzini ateşe verip kaçtı. M.Y’nin evin kapısını da kilitlediği iddia edilirken, evden gelen yardım çığlıkları ve yükselen dumandan yangını fark eden çevredeki komşular durumu itfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangından etkilenen baba C.A.Y. ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Baba C.A.Y. oğlundan şikayetçi olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Babasıyla tartışıp evde yangın çıkardı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi MasterChef'te yaşıyordu! 14 yaşında yaşamını yitirdi
Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...
Petek temizliği koca bir yalan mı? Uzmanlar net konuştuPetek temizliği koca bir yalan mı? Uzmanlar net konuştu

En Çok Okunan Haberler

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Genç kızın feci sonu! 11'inci kattan atlayarak intihar etti

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Uyarı yapıldı: Kar yağışı geliyor

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyayı salladı

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

İbo Show'da büyük sürpriz! İşte yeni bölüm konukları

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Çarpıcı açıklama: Büyük deprem o ilimizde olacak

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

Koronavirüsle mücadelede kritik 15 gün! Yeni yasaklar masada

İlginizi Çekebilir

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 17 Kasım koronavirüs tablosu

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Moderna'dan 'koronavirüs aşısı' açıklaması

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Tüm doktorlar pozitif çıktı! Aile sağlığı merkezi karantinaya alındı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Bakan Soylu söz verdi! Maden işçileri eylemlerini sonlandırdı

Diğer Haberler

MSB açıkladı: TSK'dan 5 bin 587 personel ihraç edildi

5 bin 587 kişi ihraç edildi

Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

Hepsi evinden çıkmıştı! Hayvanların sahibi konuştu: Yasak olduğunu bilmiyordum

Motosiklet üzerinde içki dolu bardakla görüntülenmişti! Bu kez minibüste pipetle bira içti

Motosiklet üzerine içki bardağıyla görüntülenmişti! Şimdi de...

AYM Başkanı Zühtü Arslan'a koronavirüs karantinası

AYM Başkanı'na korona karantinası

Antalya'da şaşkına çeviren olay! Yol ortasında onu gören dondu kaldı

Antalya'da şaşkına çeviren olay!

Kastamonu Valisi Avni Çakır'dan korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Vali'den korkutan açıklama: Kriz hali söz konusu olabilir

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.