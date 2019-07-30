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Babasıyla tartıştı, hızını alamayıp evi ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

Pendik’te iddiaya göre ailece oturdukları apartmandan kendi payını isteyen şahıs ile babası arasında kavga çıktı.

Pendik’te iddiaya göre ailece oturdukları apartmandan kendi payını isteyen şahıs ile babası arasında kavga çıktı. Aile bireylerinin de dahil olduğu kavgada iki kişi yaralandı. Babasıyla tartışan şahıs hızını alamayarak ailece oturdukları apartmanın çatı katını ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay Pendik Kurtköy Mahallesinde saat 10.30 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre bir şahıs, ailece oturdukları apartmandan kendi payını babasından istedi. Ardından baba ile oğul arasında tartışma yaşandı. Diğer aile bireylerinin de dahil olduğu tartışmada arbede yaşandı. Olayda iki kişi hafif yaralandı. Tartışmanın ardından öfkesine hakim olamayan şahıs, bu sefer apartmanın çatı katını ateşe vererek yangına sebep oldu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de kavga eden aile bireylerini ayırmak için havaya ateş açtı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürülürken bir şahıs da gözaltın alındı.

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