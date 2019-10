Babasıyla yaşamak isteyen kızdan hakime duygulandıran mektup

“ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİ, UMUTLARI, ÖZ GÜVENİ YIKILMIŞ DURUMDA"



Kızının bunun üzerine hakime mektup yazdığını ifade eden baba, “Kızım yazdığı mektupta evde yaşadıklarından bahsediyor. Sıkıntılarını dile getiriyor. Babadaki mutluluğu, huzuru anlatıyor. Saçlarını örmem, ona yemek yapmam, o yemekleri ‘parmaklarınızı yersiniz’ diye anlatması gibi bir sürü şey var. Saçlarını örmem devamlı ilgiyle alakalı. Onun psikolojisi, umutları her şeyi yıkılmış durumda. Bizim bir hakkımızdı bu. Biz kanuna inanıyoruz, adalete güveniyoruz. Kanun diyor ki ‘pedagog raporu esastır.’ Çocuk belli bir yaşta, ergenliğe adım atmış kız çocuğu ve benim gözümden sakındığım bir çocuk. Bu çocuğun o halde bırakılması neye dair bunu merak ediyorum ben. Kanun bize bu hakkı veriyor. ‘Çocuğa sorun, mutlu olduğu yer neresi?’ diyor. Çocuk bunu fazlasıyla anlatmış zaten. ‘Benim ailem orası, yabancı bir insanla aynı evde yaşamak istemiyorum’ diye her şeyi dile getirmiş. Her şeyin belgesi dosyamızda var ama böyle bir durumu biz hak etmiyoruz. Çocuğum ciddi derecede huzursuz. Kendini hapisteymiş gibi hissediyor ve devamlı annesine ‘bırak beni gitmek istiyorum’ diyor. Her sabah serviste beni arıyor ‘baba karar çıktı mı?’ diye soruyor. Akşam üstü tekrar arıyor ‘baba karar çıktı mı hakimden?’ diyor. Hep bu hevesle bir beklentide çocuk ama tabii ki psikolojisi, umutları, öz güveni yıkılmış durumda.” diye konuştu.