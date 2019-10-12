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Babaya son bakış

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

Suriye’nin Kamışlı kentinden Mardin’in Nusaybin ilçesine teröristlerce atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokakta şehit olan Mehmet Şirin Demir ve 7 sivil şehit toprağa verildi.Dün akşam saatlerinde, Nusaybin’de terör örgütü YPG,PKK işgali altındaki Kamışlı’dan sivilleri hedef alarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi de yaralanmıştı.

Suriye’nin Kamışlı kentinden Mardin’in Nusaybin ilçesine teröristlerce atılan havan ve roketlerin isabet ettiği Yenituran Mahallesi Hamam Sokakta şehit olan Mehmet Şirin Demir ve 7 sivil şehit toprağa verildi.
Dün akşam saatlerinde, Nusaybin’de terör örgütü YPG,PKK işgali altındaki Kamışlı’dan sivilleri hedef alarak atılan havan ve roket mermilerinin isabet etmesi sonucu 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi de yaralanmıştı. Hain saldırıda hayatını kaybeden 8 sivil şehit sabah saatlerinde Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camisine getirildi. TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir’in manavlık yapan babası Mehmet Şirin Demir (50) cenazesi kılınan namaz sonrası Hacılar Mezarlığına defnedildi.
Defin esnasında TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir, “İnşallah şehit oldun babam, hakkını helal et babam, doyamadım sana baba” ağıtları yaktı.

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış

Babaya son bakış
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