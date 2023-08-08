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Babayı dövdüler, kızını yerlerde sürükleyip saçlarını yoldular! Tartıştığı komşusunu dövmek için boksör arkadaşını çağırdı

08.08.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da 6 kişinin saldırdığı ve görüntüleri gündem olan C. A.'nın boksör çıkması konuşulmaya devam ederken bu kez Nevşehir'de bir kişi komşusunu dövmek için boksör arkadaşını çağırdı. Komşusuyla tartıştıktan sonra kızıyla polis merkezine giden Bilal Köse, eve döndüklerinde apartmanın girişinde komşusunu ve boksör arkadaşını buldu. Köse, kızıyla birlikte darbedildiğini iddia etti. Kızı da "Babamı darp ettikten sonra beni yerlerde sürükleyerek saçlarımı yoldular" diye konuştu.

Babayı dövdüler, kızını yerlerde sürükleyip saçlarını yoldular! Tartıştığı komşusunu dövmek için boksör arkadaşını çağırdı

Hukuk fakültesi öğrencisi Beyza Nur Köse ile babası Bilal Köse, tartıştıkları komşularının hışmına uğradı. Komşular arasında tartışmaların yıllardır sürdüğü, daha önce kapılarına bıçakla dayandığı belirtildi. Köse ailesinin komşusu, dövmek için boks yapan arkadaşını yardıma çağırdı. Baba - kız dehşeti yaşadı.

İSPATLAMAK İÇİN TAKTIRDIĞI GÜVENLİK KAMERASINI DA KIRDILAR

Olay merkeze bağlı Nar beldesi, Yeni Mahalle, Orhan Gazi Caddesi üzerinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan Bilal Köse'nin iddiasına göre alt komşusunun yaklaşık 2 yıldır kendilerini çok basit meselelerden sürekli rahatsız ettiğini söyledi. Kendisine ve çocuklarına yapılan rahatsızlığı ispatlamak için evinin girişine güvenlik kamerası taktırdığını söyleyen Bilal Köse, komşusunun kamerayı da kırdığını söyledi. Komşusu ile tartıştıktan sonra polis merkezine ifade vermeye giden Bilal Köse'nin iddiasına göre, kızı ile birlikte eve döndüklerinde komşusu ve komşusunun boksör arkadaşı tarafından apartman girişinde kendisinin ve kızının darp edildiğini iddia etti. Apartman girişinde çıkan kavgayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Babası ile birlikte darp edildiğini söyleyen Beyza Nur Köse de yaptığı açıklamada “Babam ile birlikte polis merkezinde ifade verdikten sonra evimize dönüyorduk. Apartmana girdiğimizde komşumuz ve arkadaşı bir anda hem babama hem de bana saldırdılar. Babamı darp ettikten sonra beni yerlerde sürükleyerek saçlarımı yoldular. Bir hukuk fakültesi öğrencisi olarak bu kişilerin hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum” şeklinde konuştu.

“SANDALYELERE PATİK DİKTİK”

Oturdukları sandalyeden çıkan seslerden dolayı komşuları tarafından sürekli rahatsız edildiklerini söyleyen anne Gönül Köse ise komşularını rahatsız etmemek için önce sandalyelerin ayaklarına keçe yapıştırdı. Buna rağmen komşularının şikâyeti bitmeyince çareyi sandalyelere patik örmekte buldu.

“GÜVENLİK KAMERASINI DA KIRDILAR”

İki komşu arasındaki kavgaya sürekli şahit olduğunu anlatan apartman sakinlerinden Kadir İzci; “Alt komşumuz iki senedir 'gece geç saatlerde gürültü yapıyorsunuz' diye kapıya dayanıyor. Geçtiğimiz Ramazan ayında da ellerinde bıçak ile yine kapıya dayandılar. Kapıya tekmeyle, yumrukla, bıçakla saldırıyorlar” dedi.

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Olayın yaşandığı gün alt komşularının önce geldiklerini söyleyen İzci, "Böyle bir şey olacağını tahmin etmemiştik. Apartman girişinde kız çocuğuna saldırmışlar. Evin girişindeki kamerayı kırmışlar” ifadelerini kullandı.

Komşular arasında yaşanan olayı anlatan Yasin Şafak yaptığı açıklamada; “Evde yatıyordum. Bir çığlık koptu ve kavga olduğunu anladık. Babamla aşağıya indiğimizde iki kişi ablayı dövüyorlardı. Bizi ve diğer komşuları görünce bırakıp eve çıktılar" dedi.

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(İHA)

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