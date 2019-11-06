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Babayla kızı engellilere umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 15:19 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi Irmak Gökşen’in başlattığı, babasının da destek verdiği "Bir ayak da biz olalım" kampanyasıyla 2 yılda 200 bin mavi kapak toplandı.Kahramanmaraş Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Irmak Gökşen tarafından başlatılan ‘Bir ayak da biz olalım’ adlı kampanyaya babası Dilaver Gökşen de destek oldu.

Kahramanmaraş’ta lise öğrencisi Irmak Gökşen’in başlattığı, babasının da destek verdiği "Bir ayak da biz olalım" kampanyasıyla 2 yılda 200 bin mavi kapak toplandı.
Kahramanmaraş Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi Irmak Gökşen tarafından başlatılan ‘Bir ayak da biz olalım’ adlı kampanyaya babası Dilaver Gökşen de destek oldu. Onikişubat ilçesi Mimar Sinan İlkokulu’nda görevli memur Dilaver Gökşen kızından aldığı sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayarak okuldaki öğretmen ve öğrencilerle birlikte yaklaşık 2 yılda 200 bin adet mavi kapak toplamayı başardı.
Lise 9’uncu sınıf öğrencisi Irmak Gökşen, “Ben çevremde gördüğüm engelli vatandaşların durumlarından dolayı 2 yıl önce mavi kapak toplamaya karar verdim. ‘Bir ayak da biz olalım’ isimli bir kampanya başlattım. Kampanyayı babama anlattım ve bana destek olarak 2 yılda 200 bin adet mavi kapak topladık. Topladığımız mavi kapaklar ile engelli bir kardeşimize tekerlekli sandalye bağışlanacak. Bu projemi büyüterek devam ettirmek istiyorum” diye konuştu.
Mavi kapak toplayarak engellilere umut olmaya devam edeceklerini söyleyen baba Dilaver Gökşen ise, “İki yıl önce bana kızım, bir kampanya başlatalım bir ayak da biz olalım baba dedi. Okulumuzda Ferhat Pakdil ve Erkan Ceyhan öğretmenlerinin de desteğiyle iki yüz bin kapağa ulaştık. Bu aşamayı tamamladık ve gelecekte de mavi kapak toplamaya devam edeceğiz. Engellilere umut olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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