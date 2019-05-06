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Bab’da bomba yüklü araç patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba düzeneği yerleştirilen motosiklet infilak ettirildi, 8 sivil yaralandı - Güvenlik güçleri, saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesine bağlı Kabbasin’de motosiklete yerleştirilen bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu 8 sivil yaralandı.

Bab ilçe merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaktaki Kabbasin belde merkezinde motosiklete yerleştirilen bomba infilak ettirildi. Patlama sonucu 8 sivil yaralandı, çevrede hasar meydana geldi.

Olay yerine intikal eden güvenlik güçleri saldırıyı, terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

AA muhabirine açıklama yapan Sivil Savunma sorumlusu Hasan Muhammed, "Ekiplerimizle patlama yerine giderek yerinde gözlem ve müdahale çalışmalarına başladık." dedi.

Motorlu araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 8 kişinin yaralandığını belirten Muhammed, "Yaralıları hastaneye naklederek olay yerindeki yangına müdahale ettik. Yaralıların durumu iyi." açıklamalarında bulundu.

Halep'in Bab ilçesi ve çevresindeki sivil yerleşimler Şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti. Ancak YPG/PKK, Bab'ın doğusundaki Münbiç ve batısındaki Tel Rıfat'taki işgalini sürdürerek ilçeye zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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Bab’da terör eylemi

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