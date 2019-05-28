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Bab’da bombalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:46 | Son Güncelleme

Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçesinde sivil araca yerleştirilen bomba infilak etti

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde sivil araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Saldırıda, ölen ya da yaralanan olmadı.

Bab ilçe merkezinde sivillerin yoğun yaşadığı Garaj bölgesinde, tamir edilmek üzere bırakılan aracın içine yerleştirilmiş bomba infilak etti.

Araç kullanılamaz hale gelirken, tamirhanede yalnızca maddi hasar meydana geldi.

Saldırının, terör örgütü YPG/PKK tarafından planlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Dün gece saatlerinde Bab'a bağlı Kabbasin'de askeri araca yerleştirilen bomba infilak etmiş, saldırıda ölen yada yaralanan olmamıştı.

Bab, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinin ortasında yer alıyor. Örgüt, Fırat Kalkanı Harekatı ile 2017'de terörden arındırılan Bab ilçesi ve beldelerinde sık sık terör eylemleri düzenliyor.

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