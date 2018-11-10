Bab'da bombalı saldırılar

BAB (AA) - Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden temizlenen Bab ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Kabbasin beldesinde eş zamanlı düzenlenen iki bombalı saldırıda 3 sivil hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bab ilçe merkezi ile Kabbasin belde merkezinde park halindeki bomba yüklü iki motosiklet, uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

İlçe merkezinde bulunan Ayşe Camisi yakınlarındaki saldırıda 2, Kabbasin'de yer alan Halit Bin Velid Camisi'ne yakın noktadaki saldırıda da bir kişi hafif yaralandı.

Sivil Savunma ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangınlara müdahale etti, emniyet güçleri güvenlik önlemlerini artırdı.

Askeri muhaliflerin kontrolünde bulunan Bab'daki saldırıların camilere yakın bölgelerde gerçekleştirilmesi dikkati çekti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Bab bölgesi Basın Sorumlusu Mansur Hayr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların bomba yerleştirilmiş iki motosikletle uzaktan kumandayla gerçekleştirildiğini belirterek, "Patlamaların şiddetli olmaması sebebiyle sadece maddi zarar oluştu. Bab ve Kabbasin'de toplam 3 kişi hafif yaralandı." diye konuştu.

