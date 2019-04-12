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Bab’da bombalı saldırılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:44 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde dün gece iki saldırı düzenlendi - Saldırılarda biri çocuk, 3 kişi yaralandı

BAB (AA) - Suriye’nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde ve Kabbasin beldesinde dün gece sivil ve askeri araca yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu biri çocuk, 3 kişi yaralandı.

Dün gece saatlerinde, Bab ilçe merkezinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarına ait askeri araca yerleştirilen bomba infilak etti. Patlamada, araç sürücüsü yaralandı.

Kabbasin beldesinde de sivilleri taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın patlaması sonucu biri çocuk, 2 kişi yaralandı.

Güvenlik güçleri, saldırıları terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediği ihtimali üzerinde duruyor.

Halep'in Bab ilçesi, şubat 2017'de Fırat Kalkanı Harekatı'yla terör örgütü DEAŞ'tan temizlenmişti. Ancak YPG/PKK, Bab'ın doğusundaki Münbiç ve batısındaki Tel Rıfat'taki işgalini sürdürerek, kente zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
bab YGP/PKK

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