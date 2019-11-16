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Bab'da bombalı terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 13:51 | Son Güncelleme

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil yaşamını yitirdi, en az 30 sivil yaralandı

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti.

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Bab kent merkezindeki ilçe otogarında bomba yüklü araçla terör saldırısı gerçekleştirildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu çok sayıda araç yanarken, çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

Olay yerine intikal eden Sivil Savunma ekipleri çıkan yangına müdahale etti.

Yerel güvenlik güçleri, saldırıları düzenleyenleri araştırıyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'den çıkarılan terör örgütü YPG/PKK, Bab'ın kuzeybatısındaki Tel Rıfat bölgesindeki işgalini sürdürüyor. Bu bölgede yuvalanan terör örgütü, Suriye Milli Ordusu'nun kontrolündeki yerleşimleri sık sık hedef alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
bab patlama Suriye terör saldırısı

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