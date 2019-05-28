Bab’da ÖSO’ya yönelik bombalı saldırı

BAB (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait askeri araca yerleştirilen bomba düzeneği infilak etti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Bab’ın 5 kilometre kuzeydoğusundaki Kabbasin beldesinde ÖSO’ya ait askeri araca yerleştirilen bomba gece saatlerinde infilak etti.

Askeri aracın kullanılamaz hale geldiği patlama sonrası güvenlik güçleri çevrede önlem aldı.

Eylemin, terör örgütü YPG/PKK tarafından planlandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bab, YPG/PKK işgalindeki Tel Rıfat ve Münbiç ilçelerinin ortasında yer alıyor. Örgüt, Fırat Kalkanı Harekatı ile 2017'de terörden arındırılan Bab ilçesi ve beldelerinde sık sık terör eylemleri düzenliyor.

