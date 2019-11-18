HABER

Bab'daki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 13:04 | Son Güncelleme

Suriye Geçici Hükümeti: - "Bab'daki terör saldırısının sorumlusunu yakalayıp, adaletin önüne bir an evvel çıkarmak için başta SMO güçleri, polis teşkilatıyla emniyet güçleri azami çaba gösteriyor"

Suriyeli muhaliflerin kurduğu Suriye Geçici Hükümeti, Bab'daki terör saldırısının sorumlusunu yakalayıp adaletin önüne bir an evvel çıkarmak için başta Suriye Milli Ordusu (SMO) güçleri, polis teşkilatı ve emniyet güçlerinin azami çaba gösterdiğini açıkladı.

Suriye Geçici Hükümetince, Bab ilçesinde meydana gelen ve 18 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bab'daki terör saldırı sorumlusunu yakalayıp, adaletin önüne bir an evvel çıkarmak için başta SMO güçleri, polis teşkilatıyla emniyet güçleri azami çaba gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Tahkikat sonucunda elde edilen verilere göre, saldırının arkasında terör örgütü "PYD/PKK'nın" bulunduğu bildirilen açıklamada, terör saldırısının örgütün intikam saldırıları kapsamında olduğu belirtildi.

- Saldırıda, 18 sivil hayatını kaybetmişti

2 gün önce Bab ilçe merkezindeki otogarda bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında, 18 sivil hayatını kaybetmiş, 27 sivil yaralanmıştı.

Türk güvenlik güçlerinin koordineli çalışmasında, gri renkli Hyundai Starex marka panelvan tipi minibüsün, terör örgütü YPG/PKK'nın Münbiç genel sorumlusu İskender (K) ile Ebu Ziyad (K) isimli terör örgütü mensuplarınca temin edildiği öğrenilmişti.

Milli İstihbarat Teşkilatı ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği ortak operasyonda, söz konusu elebaşların görevlendirdiği terörist A.Y'nin yakalandığı duyurulmuştu.

PARTNER 770 gram doğmuştu! İşte son hali 770 gram doğmuştu! İşte son hali
Kot parçaları sanat eserine dönüştürüldüKot parçaları sanat eserine dönüştürüldü
Üniversite sınavı çalışmalarına ‘Karaoke’ molasıÜniversite sınavı çalışmalarına ‘Karaoke’ molası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bab Suriye Geçici Hükümeti

En Çok Okunan Haberler

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

Türkiye maçında dünya rekoru kırdı!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

10 binden fazla gösterici ABD Büyükelçiliğine yürüdü!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

İran'dan sonra şimdi de orası! Parlamento binasını kuşattılar!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

Flaş sözler: ABD için tatsız haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Altın seviciliği ve Dipsiz Göl

Devlet üniversitesinde okuyan öğrenciler daha mutlu

En mutlu öğrenciler o üniversitelerde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan terörist Ferhat Abdi Şahin'le ilgili son dakika açıklaması

Flaş terörist Ferhat Abdi Şahin açıklaması!

İSPARK değnekçileri yeniden ortaya çıktı

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu

Tugay Komutanlığı’ndaki patlamanın nedeni belli oldu!

Son dakika! Aksaray'da otizmli çocukların yuhalanması olayında yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.