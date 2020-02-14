Babil 5. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! İrfan ve İlay'ın tehlikeli yakınlaşması

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 14 Şubat Cuma yayınlanacak olan 5. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı. Babil'de İrfan, oğlu için girdiği savaşta her cephede köşeye sıkışıyor. Kendi için asla yapmayacağı bir şeyi daha Deniz için yapıyor ve gururundan vazgeçiyor. Bir kere daha Süleyman’ın kapısına giden İrfan, bu defa oğlunun amliyat parasını alabilmek için Süleyman'ın elini öpüyor.

Eda, Süleyman’la ilgili gerçekleri öğrendikten sonra İlay’ın karşısına çıkıyor. İrfan, Deniz’i kurtarmak için büyük bir riske giriyor, tehlikeli bir kurtuluş planı hazırlıyor. Bu defa ona kim engel olmaya çalışacak? En yakınındakiler İlay ve Egemen mi yoksa gittikçe yakına sokulan Ayşe mi?

BABİL 5. BÖLÜM 1. FRAGMANI

BABİL SON BÖLÜM KONUSU

İrfan, oğlunu kurtarmak için her şeyi göze aldı ama artık başında yeni bir dert daha var, İlay. Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla büyük bir hata yapınca Egemen elini uzatıyor.

Hakan’a bildirdiği haddin bedelini ödemek zorunda kalan Ayşe, İrfan’la bir kere daha karşı karşıya geliyor. İrfan, İlay’ı Babil’den uzaklaştırmaya çalışırken Kudret’in beklenmedik bir şekilde olaya dahil olmasıyla işler daha da tehlikeli ve karmaşık bir yola giriyor.

