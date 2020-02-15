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Babil'de İrfan'a kim ihanet etti? Ayşe'nin sivil polis olduğu ortaya çıktı! Babil 5. son bölüm final sahnesi izle!

DİZİ HABERLERİ  | 15.02.2020 01:45 | Son Güncelleme

Star TV'nin sevilen dizisi Babil 5. son bölümüyle ekrana geldi. Babil son bölümde Süleyman'dan af isteyerek ödemeyi erteleyen İrfan paraları alarak ailesiyle birlikte geri dönmemek üzere Amerika'ya gitmeye karar verdi. Ancak Süleyman'ın ihbar ettiği İrfan havalimanında sahte pasaportla yakalandı. İrfan'ın kaçacağını ise Süleyman'a kimin söylediği merak konusu oldu. Diğer yandan ise Ayşe'nin Süleyman'ın yanına yerleştirilmiş gizli polis olduğu ortaya çıktı. İşte Babil 5. son bölüm final sahnesi

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 14 Şubat Cuma yayınlanan 5. son bölümü nefesleri kesti. Babil son bölümde polis soruşturması, Süleyman'ın baskıları ve kurdukları saadet zincirinin batma riski nedeniyle zor zamanlar yaşayan İrfan önce Süleyman'ın yanına gidip elini öptü ve taksit ödemesinin ertelenmesini istedi. Oğlunun tedavisi için zamanı daralan İrfan, paraları da alarak Amerika'ya gideceğini ve geri dönmeyeceğini Egemen'e söyledi.

BABİL'DE İRFAN'A KİM İHANET ETTİ?

Egemen ise kurdukları sistemin kısa sürede sona ereceğinden dolayı rahatsız oldu ve İrfan'la tartıştı. Egemen, İrfan'ın gideceğini İlay'a da söyledi. İrfan ise havalimanında sahte pasaportla çıkış yapmak isterken polise yakalandı. Gözaltına alınan İrfan'ı, kaçacağını öğrenen Süleyman'ın ihbar ettiği ortaya çıktı.

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Final sahnesinde ise birinin Süleyman'a İrfan'ın kaçacağını söylediği ortaya çıktı. İrfan'a ihanet eden kişinin Egemen mi yoksa İlay mı olduğu ise belli olmadı.

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BABİL'DE AYŞE SİVİL POLİS ÇIKTI!

Diğer yandan ise önce Süleyman'ın şirketinde çalışan, kovulmasının ardından ise İlay tarafından İrfan'ın şirketine alınan Ayşe'nin sırrı da belli oldu. Ayşe'nin Süleyman'ın gizli işlerini ortaya çıkarmak için görevlendirilen sivil polis olduğu ortaya çıktı. Ayşe soruşturma detaylarını emniyete giderek meslektaşlarına aktardı.

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BABİL 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil dizisinin 21 Şubat Cuma ekrana gelecek olan 6. yeni bölümünden fragman ise henüz Star TV tarafından yayınlanmadı.


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