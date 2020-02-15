Babil'de İrfan'a kim ihanet etti? Ayşe'nin sivil polis olduğu ortaya çıktı! Babil 5. son bölüm final sahnesi izle!

Halit Ergenç, Ozan Güven, Nur Fettahoğlu, Mesut Akusta, Aslı Enver ve Birce Akalay'ın başrollerini paylaştığı Babil dizisinin 14 Şubat Cuma yayınlanan 5. son bölümü nefesleri kesti. Babil son bölümde polis soruşturması, Süleyman'ın baskıları ve kurdukları saadet zincirinin batma riski nedeniyle zor zamanlar yaşayan İrfan önce Süleyman'ın yanına gidip elini öptü ve taksit ödemesinin ertelenmesini istedi. Oğlunun tedavisi için zamanı daralan İrfan, paraları da alarak Amerika'ya gideceğini ve geri dönmeyeceğini Egemen'e söyledi.

BABİL'DE İRFAN'A KİM İHANET ETTİ?

Egemen ise kurdukları sistemin kısa sürede sona ereceğinden dolayı rahatsız oldu ve İrfan'la tartıştı. Egemen, İrfan'ın gideceğini İlay'a da söyledi. İrfan ise havalimanında sahte pasaportla çıkış yapmak isterken polise yakalandı. Gözaltına alınan İrfan'ı, kaçacağını öğrenen Süleyman'ın ihbar ettiği ortaya çıktı.

Final sahnesinde ise birinin Süleyman'a İrfan'ın kaçacağını söylediği ortaya çıktı. İrfan'a ihanet eden kişinin Egemen mi yoksa İlay mı olduğu ise belli olmadı.