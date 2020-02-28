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Babil dizisi neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

DİZİ HABERLERİ  | 28.02.2020 20:33 | Son Güncelleme

Babil dizisi bu akşam Star TV yayın akışında bulunmuyor. Babil izleyicileri, dizinin neden yayınlanmadığını ve dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte Babil dizisine dair detaylar

Babil dizisi neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

Babil neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman? soruları, dizinin yeni bölümünü 28 Şubat Star TV yayın akışında göremeyen izleyicilerin gündeminde. Babil dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çeken yapımlar arasında yer alıyor. Babil dizisindeki son durum haberimizde.

BABİL NEDEN YOK?

Babil dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin neden yayınlanmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak İdlib'ten gelen acı şehit haberinin ardından kanal yönetiminin bu kararı verdiği düşünülüyor. Bugün bazı kanallar bazı yayınlarını ekranlara getirmemişti. Ayrıca Babil dizisinin resmi Instagram hesabından "İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

Star TV'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Babil dizisi 6 Mart Cuma günü 7. yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

BABİL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır. Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar.

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İrfan, Egemen’i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi? Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi?

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Diğer yandan ise İlay hakkındaki soruşturma nedeniyle emniyete gidiyor. Sivil polis olan Ayşe ise büroda çalışırken İlay'a yakalanıyor. Ayşe'nin gerçek kimliğinin ortaya çıkıp çıkmayacağı ise merak konusu oldu.


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