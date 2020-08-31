Babil yeni sezonundan ilk tanıtım yayınlandı!

İdealist bir ekonomi profesörüyken, oğlunun tedavisi için benimsediği tüm değerlere karşı tehlikelerle dolu bir yola çıkan İrfan’ın, Egemen’le kurduğu Babil şirketi gitgide büyür ve İrfan çocuğunun tedavi masraflarını karşılar.

Ancak yol, burada bitmemiştir. Şimdi sırada Süleyman’la hesaplaşma, Egemen, Eda ve İrfan arasındaki büyük sır vardır.

İnandığı tüm değerleri oğlunun hayatı için bir bir geride bırakan İrfan, bu kez hiç ummadığı bir gerçekle daha yüzleşir.



Kardeşi gibi sevdiği Egemen’in itirafıyla hayatının en büyük gerçeğinin yalan olduğunu öğrenen İrfan, bu gerçekle nasıl başa çıkacak? Egemen’in üstüne attığı büyük iftiradan nasıl kurtulacak?



