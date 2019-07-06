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Babil'in UNESCO Dünya Miras Listesi’ne eklenmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 16:59 | Son Güncelleme

Babil Eserler Araştırma Kurumu Başkanı Tahir Abbas: - "Babil’in tarihteki yeri ve geçmişi çok eski olmasına rağmen bu, dün alınan kararla hatırlanmış oldu. Geç de olsa sevindiriciydi” - Babilli kadın aktivist Neda Mubarek: - "Babil’in UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınması, bu kadim kente verilen önemi gösteriyor. Bu, buradaki gençler için çalışma ortamı ve fırsatı yaratabilir"

BABİL (AA) – Babil’in Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Listesi’ne alınması bölge halkını sevindirdi.

Babil Eserler Araştırma Kurumu Müdürü Tahir Abbas, AA muhabirine yaptığı açıklamada Babil tarihinin, çok eski yıllara dayandığını ifade ederek, “Vilayet birçok tarihi dönemi yaşadı. Bunların başında Sümerliler geliyor. Babil’in tarihteki yeri ve geçmişi çok eski olmasına rağmen bu, dün alınan kararla hatırlanmış oldu. Geç de olsa sevindiriciydi.” diye konuştu.

Babil’in yaklaşık 10 milyar metrekare alana sahip olduğunu söylen Abbas, kent merkezindeki nüfusun da yaklaşık 250 bin olduğunu kaydetti.

- “Gençlere iş fırsatı yaratabilir”

Babilli kadın sivil aktivist Neda Mubarek de “Babil’in UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınması, bu kadim kentte verilen önemi gösteriyor. Bu, buradaki gençler için çalışma ortamı ve fırsatı yaratabilir.” dedi.

Mubarek, UNESCO kararı sonrası kentin kalkındırılması ve turizm alanına çevrilmesi için merkezi ve yerel hükümetin desteğinin gerektiğini dile getirdi.

UNESCO, dün Babil’i Dünya Miras Listesi’ne almıştı.

Irak merkezi hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da UNESCO'nun aldığı karardan duyulan memnuniyet dile getirilerek, şehirdeki kitabeler ve antik kentin benzersizliğinin insanlık tarihi, Mezopotamya'daki medeniyet ve bu medeniyetin insanlığa sunduğu katkıları ifade ettiği kaydedilmişti.

Başkent Bağdat'ın yaklaşık 100 kilometre güneyinde yer alan Babil, tarihi kaynaklara göre yaklaşık 4 bin yıl önce kadim Babil İmparatorluğu'nun merkeziydi.

Bağdat yönetimi, 10 kilometrekare üzerinde sadece yüzde 18'inde kazıların yapıldığı Babil'deki tarihi sit alanın Dünya Miras Listesi'ne eklenmesi için 1983'ten bu yana girişimlerde bulunuyor.

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