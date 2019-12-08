Babri Camisi'nin yıkımının baş tanığı, davalarda yaşadığı tacizleri anlattı

Jain, kendisi gibi çok sayıda gazetecinin 6 Aralık'ta Faizabad'da (Ayodhya) olduğunu belirterek "Babri Camisi'nin yıkılmasından sonra başlayan davalar sırasında yaşanan gazetecilere yönelik taciz olayları sebebiyle belki de yıkıma tanık olan diğer foto muhabirleri konuşmuyor. Bana bu tacizler birçok kez yapıldı. Parti ve örgütlerin liderlerini temsil eden savunma avukatları anlamsız sorular soruyordu." ifadelerini kullandı.

Caminin yıkılmasından kısa bir süre sonra aralarında Hindistan Halk Partisi (BJP) lideri, partinin ve Hindu örgütlerin önde gelen isimlerinin bulunduğu 8 kişiye ve caminin üzerine çıkarak ellerindeki aletlerle mabedi yıkan "Hindu gönüllülerine" ayrı ayrı açılan davaların tanığı Jain, mahkeme süresince yaşadığı taciz olaylarını AA muhabirine anlattı.

YENİ DELHİ (AA) - Babri Camisi'nin 6 Aralık 1992'de Hindu milliyetçileri tarafından yıkılmasına şahit olan ve açılan davalarda tanıklık yapan Hindistan'ın önde gelen foto muhabirlerinden Praveen Jain, "Savunma avukatları olay yerindeki varlığıma itiraz ettiklerinden ötürü mahkemece tanıklık etmek için çağrıldığım her zaman ifade veremeden geri dönüyordum." dedi.

Kendisinden, caminin bulunduğu Faizabad şehrine gittiğine dair kanıt istendiğini ve bu durumun yıpratıcı olduğunu kaydeden Jain, "Savunma avukatları olay yerindeki varlığıma itiraz ettiklerinden ötürü mahkemece tanıklık etmek için çağrıldığım her zaman ifade veremeden geri dönüyordum." diye konuştu.

- Tanık olması 2 yıl sürdü

Jain, mahkemenin kendisini tanık olarak kabul etmesinin 2 yıldan fazla sürdüğü bilgisini paylaşarak "Aralarında işveren tarafından yazılan görevlendirme mektupları, tren biletleri ve otel makbuzları bulunan bir çanta dolusu belgeyi mahkemeye sunduktan sonra benim olay yerinde olduğumu kabul ettiler." dedi.

Tüm bunların, elinde yıkım gününe ait fotoğraflar bulunmasına rağmen yaşandığını kaydeden Jain, "Bir noktadan sonra baskıya ve aşağılanmaya maruz kalıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Foto muhabiri, yıkım günü orada olduğuna ilişkin varlığını kanıtladıktan sonra dahi tacizlerin devam ettiğini vurgulayarak "Nihayet şahitlik yapacaktım, tanık kürsüsünün yanında duruyordum. Yaşlı bir savunma avukatı geldi ve beni taciz etti. Bağırıp protesto ettiğimde şikayette bulunmam istendi. Şaşırtıcı bir biçimde asıl davayı bırakıp benim taciz edilip edilmediğimi tartışmaya başladılar." diye konuştu.