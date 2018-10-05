Babun kellesi yiyerek hayatta kalıyorlar

Ne para ile alış veriş, ne de dini inancı bulunmayan bu kabilenin nüfusu ise avcılık ve toplayıcılıkla geçinebilecek toplam insan sayısını asla geçmiyor.
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