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Babun kellesi yiyerek hayatta kalıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2018 17:09 | Son Güncelleme

Nesli tükenmekte olan Hadza kabilesi, son avcı topluluk olarak geçiyor. Babun, kuş, antilop gibi canlıları yiyerek hayatta kalmaya çalışan kabile, 10 bin yıllık yaşam biçimini korumayı başarmış.

Ne para ile alış veriş, ne de dini inancı bulunmayan bu kabilenin nüfusu ise avcılık ve toplayıcılıkla geçinebilecek toplam insan sayısını asla geçmiyor.

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Afrika'da nesli tükenmek üzere olan Hadza kabilesi, son avcı topluluk. Kabilenin üyeleri babun, kuş, antilop, maymun, bufalo hatta aslan avlayarak yaşıyor.
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Hadza halkı, Tanzanya'nın kuzeyindeki Ngorongoro bölgesinde, Eyasi Gölü kıyılarında yaşıyor. Bu bölgenin hemen güneyinde bilinen en eski insansı fosilleri bulunmuştu.
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Hadza kabilesi, avladığı babunu yemek için hazırlanıyor. Babun kellesi Hadzaların en çok tükettikleri gıda.
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Kabilenin üyeleri ok ve yaylarla babun, kuş, antilop, maymun, bufalo hatta aslan avlayarak yaşıyor.
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Tanzanya'daki 10.000 yıllık kabile, yaşam biçimlerini korumak için savaşıyor.
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Hadzaların konuştuğu ritmik dilin 'dünyanın yaşayan en eski dili' olarak sanılıyor.
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Hadzaların yaşadığı dünyada telefon mesajları, otomobil, elektrik, iş, işçi, patron, mesai kavramı, sosyal yada dini yapı, yasa vergi, para yok.
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Nüfusları, avcılık ve toplayıcılıkla geçinebilecek toplam insan sayısını asla geçmiyor.
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Anahtar Kelimeler:
Kabile Hadza kabilesi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
şuandaki AKP türkiyesi bu kabileden bile geri.yazıklar olsun.oyum CHP ye.
BENDE YAŞAMAK İSTİYORUM ORDA.ADRES NEDİR ADMİN
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