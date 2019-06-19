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Babür İmparatorluğu Mücevherleri Rekor Kırmaya Hazırlanıyor

19.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü açık arttırma evi Christie’s, “Mihraceler ve Babür İmparatorluğu İhtişamı” isimli çoğu Hint nizamlarına ait birbirinden değerli 400 parçalık mücevher ve değerli eşya koleksiyonunu satışa çıkarıyor. Parçaların rekor fiyatlara, yaklaşık 120 milyon dolara satılması bekleniyor

Babür İmparatorluğu Mücevherleri Rekor Kırmaya Hazırlanıyor

Dünyaca ünlü açık arttırma evi Christie’s bir ilke daha imza atıyor. Şu ana kadar görülmemiş ve çoğu Hint nizamlarına ait birbirinden değerli 400 parçalık mücevher ve değerli eşya koleksiyonu 19 Haziran’da satışa sunuluyor.

Parçaların rekor fiyatlara, yaklaşık 120 milyon dolara satılması bekleniyor. Eğer satışlar bu rakama ulaşılırsa, Hint nizamlarının mücevherleri, dünyanın en pahalı mücevher koleksiyonu olarak tarihe geçecek.

Koleksiyonun sahibi Katar şeyhlerinden Şeyh Hamit bin Abdullah El Tani, bir kaç sene önce Londra’nın Victoria & Albert Müzesi’nde yer alan “Mihrace” sergisinde Hint mihracelerine ait ışıltılı mücevherlerini gördükten sonra mücevher biriktirmeye başlamış.

Serginin küratörü Dr. Jaffer Amin’le birlikte Hindistan’ın gelmiş geçmiş en değerli, en paha biçilmez parçalarını koleksiyonuna katan El Tani’nin bu parçaları neden satışa sunduğuyla ilgili bilgi verilmese de satıştan elde edilecek gelirin Al Tani Koleksiyonu Vakfı’nın yapacağı sergiler, yayınlar ve sanat projeleri için kullanılacağı belirtildi.

“Mihraceler ve Babür İmparatorluğu İhtişamı” isimli koleksiyon Al Tani’nin biriktirtildiği ve geçtiğimiz 500 yıl boyunca Hint aristokrasisine ait 400 parçadan oluşuyor.

Christie’s yetkililerinin verdiği bilgilere göre eğer koleksiyona beklenen ilgi gösterilirse, Elizabeth Taylor’un 2011’de satışa sunulan ve 115 milyon dolara satılan mücevher koleksiyonunun rekorunu kırabilir.

Koleksiyonun en özel parçası 52,58 karatlık “Cennetin Aynası” isimli pırlanta yüzük. Yüzüğü almak isteyenlerin 10 milyon doları gözden çıkarması gerekiyor.

Diğer ilginç bir parça ise beyaz altın ve pırlantalardan yapılmış bir türban iğnesi. Christie’s bu parçanın mihraceler tarafından özel törenlerde takıldığını belirtiyor. Taj Mahal’i yaptıran sultan Şah Cihan’ın yeşim taşlı hançeri de yine satışa sunulan parçalar arasında yer alıyor.

Koleksiyondaki mücevherlerin çoğu mihracelerin Avrupalı mücevher evlerine özel olarak yaptırdıkları parçalardan oluşuyor.

17. yüzyılda başlayan Babürlüler döneminden parçaların da bulunduğu koleksiyonun en özel parçaları Haydarabat Nizamı’na ait çok kıymetli parçalar ve 1920-1930 arasında dünyanın en zengin adamı sayılan Patiala Mihracesi Bhupinder Singh’in yaptırdığı mücevherler olarak tanımlanıyor.

Singh o dönem Cartier’nin en önemli müşterisi olarak Hindistan’dan çıkan değerli taşlarla kendisine özel Avrupai mücevherler yaptırmış ve Hintli aristokratlar arasında özel bir itibara sahip olmuş.

Sergi New York’ta satışa çıkartılmadan önce geçen bir kaç ay boyunca Londra, Cenevre, Dubai ve Hong Kong’da sergilendi.

Christie’s yetkilileri açık arttırmadan sonra önümüzdeki yıl bu koleksiyonun ayrıca Paris’te bir müzede de sergileneceğini belirtiyor.

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