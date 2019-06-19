Babür İmparatorluğu Mücevherleri Rekor Kırmaya Hazırlanıyor

Dünyaca ünlü açık arttırma evi Christie’s bir ilke daha imza atıyor. Şu ana kadar görülmemiş ve çoğu Hint nizamlarına ait birbirinden değerli 400 parçalık mücevher ve değerli eşya koleksiyonu 19 Haziran’da satışa sunuluyor.

Parçaların rekor fiyatlara, yaklaşık 120 milyon dolara satılması bekleniyor. Eğer satışlar bu rakama ulaşılırsa, Hint nizamlarının mücevherleri, dünyanın en pahalı mücevher koleksiyonu olarak tarihe geçecek.

Koleksiyonun sahibi Katar şeyhlerinden Şeyh Hamit bin Abdullah El Tani, bir kaç sene önce Londra’nın Victoria & Albert Müzesi’nde yer alan “Mihrace” sergisinde Hint mihracelerine ait ışıltılı mücevherlerini gördükten sonra mücevher biriktirmeye başlamış.

Serginin küratörü Dr. Jaffer Amin’le birlikte Hindistan’ın gelmiş geçmiş en değerli, en paha biçilmez parçalarını koleksiyonuna katan El Tani’nin bu parçaları neden satışa sunduğuyla ilgili bilgi verilmese de satıştan elde edilecek gelirin Al Tani Koleksiyonu Vakfı’nın yapacağı sergiler, yayınlar ve sanat projeleri için kullanılacağı belirtildi.