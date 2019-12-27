Babüroğlu: “Türkiye Rusya ile anlaşmalıdır”

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Naim Babüroğlu, “Suriye ordusu, Maarat el Numan’a doğru ilerliyor. TSK’nın 8’inci Gözlem Noktası Surman Suriye ordusu arasında kalmak üzere. İdlib’te 30-40 bin radikal terörist var. Teröristlerin Türkiye’ye girişini engellemek için Türkiye Rusya ile anlaşmalıdır” dedi.

2019 yılının son günlerinde, Türkiye’nin 2020’de karşılaşılabileceği olası senaryolar hakkında açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi ve Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “İdlib, gelecekte Türkiye için önemli bir tehdit potansiyelini barındırıyor. İdlib’te, sayıları 30-40 bini bulan radikal terör örgütleri (Heyet-i Tahrir el Şam, El Kaide, El Nusra, DEAŞ gibi), Türkiye için kayda değer bir tehdit oluşturuyor. Teröristlerin Türkiye’ye girişini engellemek için Türkiye Rusya ile anlaşmalıdır” diye konuştu.

“Suriye yönetiminin tüm muhalifleri toplandı”

Suriye yönetiminin tüm muhaliflerinin, İdlib’de toplandığını söyleyen Dr. Babüroğlu şu açıklamalarda bulundu: “Bunlar içinde El Kaide, El Nusra, DEAŞ, Heyet-i Tahrir el Şam, Huraseddin, Türk- İslam Partisi gibi BM, Türkiye ve Rusya’nın da kabul ettiği radikal terör grupları var. Bu grupların sayısı yaklaşık, 30- 40 bin civarında. Bunlar Türkiye için büyük tehdit oluşturuyor. DEAŞ lideri Bağdadi İdlib’de öldürüldü. Onunla bağlantısı olan DEAŞ mensubu teröristler de İdlib’de öldürüldü. İdlib, gelecekte Türkiye için önemli bir tehdit potansiyelini barındırıyor. Özellikle bir sığınmacı akını yaşanırken, İdlib’teki bu teröristlerden kaçının Türkiye’ye geçeceği, Türkiye’yi yol olarak kullanacağı ya da kaçının Türkiye’de gizli hücreler oluşturacağı konusunda bir sayı söylememiz mümkün değil. Türkiye, İdlib sorununu Rusya ve Suriye ile çözmek durumundadır. İdlib’de bulunan teröristlerin Türkiye’ye geçişini engelleyecek önlemlerin başta Rusya olmak üzere Suriye’yle görüşülmesi büyük önem arz etmektedir.”