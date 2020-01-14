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  4. Baby Botoks nedir? Baby Botoks yaptıranlar mimiklerini kullanabilir mi?

Baby Botoks nedir? Baby Botoks yaptıranlar mimiklerini kullanabilir mi?

SAĞLIK HABERLERİ  | 14.01.2020 16:26 | Son Güncelleme

Tiyatrocu botoksu adı da verilen baby botoks yöntemi, estetik kaygılara son vererek bazen şaşkın, bazen korkmuş bir ifadeye neden olan bir uygulama olarak bilinen botoksun olumsuz algısını siliyor. Bu durumun sebebi genellikle uygulamalardaki hatalar ve bazen de kişilerin yanlış istekleri olsa da baby botoks “ifadem değişmesin ama kırışıklıklarım giderilsin” söylemine tam karşılık vererek yüzde donuk ve ifadesiz bir görünüme neden olmadan kırışıklıkları yok edebiliyor.

Baby Botoks nedir? Baby Botoks yaptıranlar mimiklerini kullanabilir mi?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, botoks yaptırmak isteyen birçok insanı şaşkın ve hareket etmeyen mimikler yüzünden vazgeçiren duruma karşı son dönemin popüler uygulaması olan “Baby Botoks”u anlattı.

BABY BOTOKSUN SIRRI DOZUNDA VE DOĞRU UYGULANMASINDA

Botoks uygulamaları doldurma etkisi yaratmadığı için, dolgu yerine geçebilecek kozmetik uygulamalar değildir. Kırışıklık giderme amaçlı botoks, üst yüz bölgesinde kullanılır. Kırışıklık çizgilerinin yok edilmesi adına birkaç dakika içinde yapılabilen pratik bir işlem olan botoksta dikkat edilmesi gerekenler, hastanın yüzü için gerekli efektin ne olduğunun belirlenmesi ve gerekli uygulamanın yapılmasıdır.

Baby botoksta kişiye verilen doz daha az tutulmakta ve her kas bölgesine uygulama yapılmayarak mimiklerin donmasının önüne geçilir.

Yüz ifadelerini değiştirmeden yaşlanma belirtilerin durdurabilen ve genç yaşlardaki hastaların yılda bir kez yaptırabileceği baby botoks, kişiye özel planlama ile yapılmakta ve operasyonun başarısı alanında uzman olan bir cerrah tarafından gerçekleştirilmesiyle doğru orantılıdır.

BABY BOTOKS NASIL UYGULANIR VE NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Yeni geliştirilen çok ince iğne uçları ile yapılan ve yalnızca 5 dakika süren enjeksiyon ile ağrı hissi yok denecek kadardır. Dikkatli yapılan uygulamayla morluk ve şişlik de olmaz. İşlem sonrası makyaj gibi ürünlerin yüze sürülmesi ve yüzün yıkanması tavsiye edilmez. 2 saat boyunca mimik hareketi yapılması toksinin kaslara ulaşma etkisini artıracağı için önerilirken, elle masajdan kaçınılmalıdır.

İşlem sonrası etki 4.-5. günde başlamakta, 14. günde tam olarak ortaya çıkar. Yani işlem sonrası ertesi gün aynaya bakıldığında kırışıklıklarda herhangi bir azalma olmadığı görülür. Botoksun kişinin ihtiyacı doğrultusunda dolgu ve lazer uygulamaları ile birlikte de yapılabilmesi mümkün. Gebelik ve emzirme döneminin ilk aylarında da botoks yapılmayacağı unutulmamalı.

**Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı**

Op. Dr. Bora Özel

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