Baby Botoks nedir? Baby Botoks yaptıranlar mimiklerini kullanabilir mi?

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, botoks yaptırmak isteyen birçok insanı şaşkın ve hareket etmeyen mimikler yüzünden vazgeçiren duruma karşı son dönemin popüler uygulaması olan “Baby Botoks”u anlattı.

BABY BOTOKSUN SIRRI DOZUNDA VE DOĞRU UYGULANMASINDA

Botoks uygulamaları doldurma etkisi yaratmadığı için, dolgu yerine geçebilecek kozmetik uygulamalar değildir. Kırışıklık giderme amaçlı botoks, üst yüz bölgesinde kullanılır. Kırışıklık çizgilerinin yok edilmesi adına birkaç dakika içinde yapılabilen pratik bir işlem olan botoksta dikkat edilmesi gerekenler, hastanın yüzü için gerekli efektin ne olduğunun belirlenmesi ve gerekli uygulamanın yapılmasıdır.

Baby botoksta kişiye verilen doz daha az tutulmakta ve her kas bölgesine uygulama yapılmayarak mimiklerin donmasının önüne geçilir.

Yüz ifadelerini değiştirmeden yaşlanma belirtilerin durdurabilen ve genç yaşlardaki hastaların yılda bir kez yaptırabileceği baby botoks, kişiye özel planlama ile yapılmakta ve operasyonun başarısı alanında uzman olan bir cerrah tarafından gerçekleştirilmesiyle doğru orantılıdır.