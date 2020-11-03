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Baby Shark: 7 milyarı aşan izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu

03.11.2020 14:43 | Son Güncelleme

Güney Koreli Pinkfong şirketinin imzasını taşıyan meşhur Baby Shark videosu, milyonlarca çocuğu ve müzik piyasalarını etkisi altına alarak YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu oldu.

Baby Shark: 7 milyarı aşan izlenme sayısıyla YouTube'da tüm zamanların en çok izlenen videosu

Luis Fonsi'nin Despacito adlı Latin pop şarkısını tahtından eden Baby Shark YouTube'da 7 milyardan fazla izlendi.

Tüm izlenmelerin süreleri birleştirildiğinde Baby Shark'ın 30 bin yıl uzunluğunda bir izlenmeyi yakaladığı ortaya çıkıyor.

Pinkfong şirketi, şarkının yardımıyla yalnızca YouTube üzerinden 5,2 milyon dolarlık gelir elde etti.

GEÇMİŞİ ÇOK ESKİYE DAYANIYOR

Baby Shark'ın YouTube macerası 5 yıl önce başlamış olsa da şarkının aslında çok daha eski olduğu biliniyor.

1970'li yıllarda ABD'deki yaz kamplarında söylenen şarkı, bir görüşe göre 1975'te Steven Spielberg'in Jaws filminin gişe rekorları kırmasından sonra bir kez daha popüler oldu.

Dünya genelinde birçok farklı versiyonu hazırlanan şarkının 2015'te YouTube'a yüklenen Pinkfong versiyonu, 10 yaşındaki Koreli Amerikan şarkıcı Hope Segoine'in sesiyle büyük bir başarı yakaladı. Ertesi yıl şirket, şarkının dans figürleri sergilenen yeni bir versiyonunu da paylaştı.

Baby Shark, ritmik yapısı ve dans hareketleriyle Güney Kore'de birçok popüler müzik grubu tarafından da söylendi ve müzik dünyasını kasıp kavurdu.

İnternette muazzam bir hızla yayılan şarkı, #BabySharkChallenge etiketiyle çok sayıda kişinin şarkıyı söyleyerek dans ettiği görüntüleri paylaştığı bir uluslararası etkinliğe kapı araladı. Endonezyalı çiftçilerden, Cardi B gibi pop yıldızlarına binlerce kişi etkinliğin bir parçası oldu.

Şarkıdaki tekrarlar, çocukların tüm ilgisini şarkıya yöneltiyor ve dans figürleri tüm dünyada ebeveynlerin çocuklarını eğlendirmek için videoyu açmalarını sağlıyor.

'ÇOCULARI UYUTAN ŞARKILARDAN DEĞİL'

Pinkfong pazarlama direktörü Jamie Oh, BBC'ye 2018'de yaptığı açıklamada, "Çocuk şarkıları genellikle çocuğunuzun uykuya geçmesine yardımcı olmak için yavaş bir ritme sahiptir. Baby Shark bunun tam tersi" diyor:

"Pinkfong'un Baby Shark şarkısı son derece canlı bir ritme ve eğlenceli dans figürlerine sahip. Animasyon oldukça canlı. Biz buna gelecek kuşağın K-Pop'u diyoruz."

Şirket, Baby Shark şarkısını bir müzikale ve filme çevirmeyi de planlıyor.

TELİF VE 'İŞKENCE' DAVALARINA KONU OLDU

Pinkfong'un çatı şirketi SmartStudy, geçen yıl söz yazarı Jonathan Wright tarafından "şarkının telif haklarının kendisine ait olduğu" gerekçesiyle dava edildi.

SmartStudy ise yayınladıkları versiyonun "kamu malı haline gelmiş geleneksel şarkıya dayandığını" söyleyerek iddiaları yanıtladı. Dosya hala Güney Kore telif hakları kurulunda inceleme halinde.

Şarkı geçen ay başka bir tartışmanın da odağı haline geldi. ABD'nin Oklahoma eyaletinde üç cezaevi çalışanı, mahkumlara "cezalandırma amacıyla" bu şarkıyı dinlettikleri gerekçesiyle suçlandı.

Cezaevi belgelerine göre, beş mahkum duvara karşı kelepçeyle bağlanarak 2 saat boyunca Baby Shark dinlemeye zorlandı.

Bölge Başsavcısı David Prater, cezaevi çalışanlarının bu eylemini "halihazırda zorluk yaşayan mahkumlar üzerinde yasaya aykırı şekilde duygusal stres yaratmak" olarak tanımladı.

LÜBNAN'DA EYLEMCİLERİN DİLİNDE

Öte yandan şarkı genellikle olumlu bir kullanımla gündeme geliyor.

Geçtiğimiz Ekim ayında Eliane Jabbour adlı Lübnanlı arabasıyla yolda giderken, kendisini bir anda hükümet karşıtı eylemlerin ortasında buldu. Arabada bulunan ve henüz uykudan uyanmış 15 yaşındaki çocuğunun eylemcilerden korkmasından büyük endişe duyuyordu.

https://twitter.com/Reuters/status/1186903998567190528?s=20

Tam o sırada eylemciler çocuğun sakinleşmesine yardım etti ve hep birlikte arabayı çevreleyerek Baby Shark şarkısını söylemeye başladı.

Video internette hızla paylaşılırken eylemciler arasında da umudun sembolü haline geldi.

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