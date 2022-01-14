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Baby Shark, YouTube'da bir ilki başardı! Bir dönem herkesin dilindeydi

14.01.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasım 2020'de tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu olan Baby Shark, bir ilke daha imza attı. Bir dönem herkesin diline dolanan Baby Shark, rekor kırarak YouTube'da 10 milyar görüntülemeyi aşan ilk video oldu.

Baby Shark, YouTube'da bir ilki başardı! Bir dönem herkesin dilindeydi

Baby Shark, YouTube'a giren her ziyaretçinin en az bir kez karşılaştığı bir video desek, sanırız yanlış bir şey söylemiş olmayız. Özellikle çocuklar tarafından izlenen, sosyal medyada da sık sık paylaşıldığı görülen Baby Shark, YouTube'da ise rekor üstüne rekor kırıyor.

BABY SHARK YOUTUBE'DA BİR ÇITAYI DAHA AŞTI

Baby Shark, YouTube'da 10 milyar görüntülemeyi aşan ilk YouTube videosu olmayı başararak, bir rekora daha imza attı.

Baby Shark

İnternet dünyasında fenomen olan video, Kasım 2020'de de tüm zamanların en çok izlenen YouTube videosu unvanını kazanarak rekor kırmıştı.

Baby Shark’tan kırılması zor YouTube rekoruBaby Shark’tan kırılması zor YouTube rekoru

Baby Shark şarkısı o kadar popüler oldu ki Jason Sudeikis'in oynadığı Ted Lasso dizisinde Jamie Tartt karakteri için kullanıldı.

HEMEN ARKASINDA DESPACITO VAR

Wikipedia'ya göre, Baby Shark'tan sonra YouTube'da en çok izlenen video 7.70 milyar görüntüleme ile Luis Fonsi'nin Despacito şarkısına ait.

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