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Baca yangını faciaya dönüşmeden söndürüldü

14.02.2021 20:17 | Son Güncelleme:
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evde bulunan soba bacasında çıkan yangın faciaya dönüşmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.Yangın, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Dost Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin bacasında meydana geldi.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 2 katlı evde bulunan soba bacasında çıkan yangın faciaya dönüşmeden itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, Adapazarı ilçesi Şeker Mahallesi Dost Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir evin bacasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.D.’ye ait evde bulunan soba bacasında yangın çıktı. Durumu fark eden ev sahipleri olayı itfaiye erlerine bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Faciaya dönüşmeden söndürülen yangın rahat bir nefes aldırırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

İtfaiye uyarmıştı
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı baca temizliğinin önemine vurgu yaparak, baca kirliliği nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarılarda da bulunmuştu. Karbonmonoksit zehirlenmelerine ve yangınlara karşı bacaların mutlaka temizlenmesi gerektiğini ifade eden ekipler bu işlemin bilinçli bir şekilde profesyonel yardım alarak yapılması gerektiğini vurguladı. Baca temizliği yaptırmak isteyen vatandaşlar İtfaiye Daire Başkanlığı’na giderek müracaat etmelerinin gerektiği de açıklamada yer almıştı.

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