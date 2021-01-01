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  4. Baca yangını korkuttu, mahalleli balkonlara koştu

Baca yangını korkuttu, mahalleli balkonlara koştu

01.01.2021 20:49 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın korkuttu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın bacasında çıkan yangın korkuttu. Yangını gören mahalleli bu kez sokağa değil balkon ve pencerelere koştu.
Edinilen bilgilere göre yangın, İstiklal Caddesi Numara 111 adresinde bulunan 4 katlı binanın bacasından çıktı. Binanın bacasında çıkan yoğun dumanı görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler bacadan çıkan yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle mahallede oturan meraklı vatandaşlar bu kez sokağa çıkmadı. Vatandaşlar olan biteni balkon ve camlara çıkarak izledi. Olay yerinde polis önlemler alarak kimsenin dışarıya çıkmasına izin vermedi. Yarım saatlik çalışmanın ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

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