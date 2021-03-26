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Baca yangını paniğe yol açtı

26.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnegöl’de bir apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı.

İnegöl’de bir apartmanın bacasında çıkan yangın paniğe yol açtı. İtfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangın büyümeden söndürüldü.
Yenişehir caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Çatıdan yoğun dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler yaptıkları incelemede yangının bacadan kaynaklandığı tespit etti. Bir itfaiye eri çatıya çıkarak yangına müdahale edip söndürdü. Dumanları gören çevredeki vatandaşlarda meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın çatıya sıçramasının önüne geçti.

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