Baca yangınında, minarenin yandığını zannettiler

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'un İlkadım ilçesinde bir restoranın bacasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Baca ile dikey açıda olan minarenin yandığını sananlar, itfaiyeye 'minare yanıyor 'ihbarında bulundu.

İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bir restoranın bacasında yangın çıktı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu sırada bazı kişiler, baca ile dikey açıda olan Kılıçdere Camii'nin minaresinin yandığını zannedip, itfaiyeye 'minare yanıyor 'ihbarında bulundu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale ederek, kısa sürede söndürdü.

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