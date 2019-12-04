HABER

Bacadan çıkan yangın evi kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 11:27 | Son Güncelleme

BİLECİK’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde, soba bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi kül etti.

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK’in Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde, soba bacasından çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek evi kül etti. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, ev kullanılmaz hale geldi.
Söğüt ilçesine bağlı Çaltı köyünde, Şerife (62) ve Feyyaz Ertaş (65) çiftinin oturduğu apartmanın 4'üncü katındaki dairede, soba bacasında alevlenme oldu. Feyyaz Ertaş, alevleri kendi imkanlarıyla söndürdü. Yaklaşık 1 saat sonra baca yeniden alev aldı. Ertaş çifti, dışarı çıkıp itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen Söğüt Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekipleri dar ve çıkmaz sokakta yangına güçlükle müdahale etti. Alevlerin kısa sürede büyüdüğü yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol atına alınarak söndürüldü. Yangında 4’üncü kattaki sobalı daire ve eşyalar kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Sarıyer'de kayganlaşan yolda kaza yapan minibüs takla attıSarıyer'de kayganlaşan yolda kaza yapan minibüs takla attı
Kaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandıKaza kurşunu ile şehit olan asker memleketine uğurlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde harekete geçildi! Gözaltılar var...

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

MasterChef yeni sistemde ilk eleme adayı belli oldu!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
E-5’te dehşete düşüren olay! Tartıştığı sürücüyü ezdi

Dehşete düşüren olay! Tartıştığı sürücüyü ezdi

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü: Yolcu minibüsü alev alev yandı

Arnavutköy'de facianın eşiğinden dönüldü

Şule Çet davasında karar duruşması başladı!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Karar duruşması başladı

Eski eşini kezzapla öldürmüştü! Genç kızdan mahkemede korkunç ifade

Korkunç ifade: Annemin yüzü, gözü, ağzı...

Aile boyu taciz! Hayatları kabusa döndü

İğrenç olay! Uygunsuz video fotoğrafları sosyal medyada...

Sultangazi'de pitbull paniği! Apartman sakinleri korku dolu anlar yaşadı

Korku dolu anlar! Bir anda karşılarında gördüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.