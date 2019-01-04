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Bacadan çıkan yangında, 2 ev kullanılmaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.01.2019 09:36 | Son Güncelleme

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan baca yangını, yandaki eve de sıçradı.

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde bir evde çıkan baca yangını, yandaki eve de sıçradı. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evler kullanılmaz hale gelirken, yatalak olan Ramazan Çakır, komşuları tarafından kurtarıldı. Burhaniye ilçesi Geriş Mahallesi Sakarya Caddesi'nde 77 numaralı evde baca yangını çıktı. Dün, Ayvalık'ta yaşamını yitirdiği belirlenen Ali Olgaç’a ait olduğu belirtilen evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek Ramazan Çakır’a ait eve de sıçradı. Yatalak olan Ramazan Çakır, komşuları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Burhaniye İtfaiyesi Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiyenin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangında, her iki ev de kullanılmaz hale geldi.

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