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Bacadan girdiler 72 bin 500 doların olduğu kasayı patlattılar

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Bursa’da bacadan girdikleri müstakil evdeki içerisinde 72 bin 500 doların olduğu kasayı patlatan hırsızlar, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemesinin ardından kıskıvrak yakalandı.Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde Ramazan bayramının ikinci günü meydana geldi.

Bacadan girdiler 72 bin 500 doların olduğu kasayı patlattılar

Bursa’da bacadan girdikleri müstakil evdeki içerisinde 72 bin 500 doların olduğu kasayı patlatan hırsızlar, polis ekiplerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemesinin ardından kıskıvrak yakalandı.
Olay Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde Ramazan bayramının ikinci günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.C.’nin evde olmadığını fırsat bilen hırsızlar, baca deliğinden eve girdi. İçerisinde 72 bin 500 dolar ve ruhsatlı tabanca bulunan kasayı patlatan E.D. (45) ve H.E. (32), kayıplara karıştı. Eve gelen İ.C., kasanın açıldığını görünce durumu polis ekiplerine haber etti. Olayla ilgili inceleme başlatan Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, evin ve mahalledeki kameraları tek tek inceledi.
Yapılan detaylı incelemenin ardından kıskıvrak yakalanan 2 kişi, 60 bin dolar ve tabancayla gözaltına alındı. 60 bin dolar ve tabanca sahibine teslim edilirken, H.E. ve E.D. adliyeye sevk edildi.

Bacadan girdiler 72 bin 500 doların olduğu kasayı patlattılar

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