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Bacağı kesilecekti şimdi futbol oynuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 12:19 | Son Güncelleme

ÜLKESİNDE kaza geçiren Gürcü çocuğun bacağının kesilmesi karar verildi.

İlknur SARGUT-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA)- ÜLKESİNDE kaza geçiren Gürcü çocuğun bacağının kesilmesi karar verildi. Ailesinin son umut olarak Türkiye'ye getirdiği küçük çocuk, şimdi bisiklete binip futbol oynuyor. Gürcistan'da yaşayan 7 yaşındayken Nikolazi Edilashvili, ailesiyle birlikte gittiği tatilde geçirdiği trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı. Küçük çocuk, Türkiye'de Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuştu. Gürcü Nikolazi, şimdi hem futbol oynuyor hem de bisiklete binebiliyor. Yaz tatilini geçirmek için Gürcistan'ın bir sahil kasabasına giden Edilashvili Ailesi, meydana gelen trafik kazasıyla kabusu yaşadı. Babaannesiyle gezmeye çıkan Nikolazi Edilashvili, yaşlı kadının elini bırakarak aniden yola fırladı. Yoldan geçen kamyon duramadı ve küçük çocuğun bacağının üzerinden geçti. Bacak ve ayağın üzerindeki deri ve derialtı dokular meydana gelen kazada zarar gördü. Gürcistan'da yapılan tetkikler sonucu doktorlar, çocuğun bacağının kesilmesi gerektiğine karar verdi. Çocuklarının bacağının kurtulması için apar topar Türkiye'ye gelen aile, Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi'ne başvurdu. Burada Plastik, Rekonstrüktif, Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl tarafından muayene edilen Nikolazi Edilashvili, bir dizi operasyon geçirerek sağlığına kavuştu. "BACAĞINDAN ALINAN KAS DOKUSU NAKLEDİLDİ" Şimdi 9 yaşında olan Nikolazi'ye yapılan tedaviyi değerlendiren Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, "Nikolazi'nin, bacağının ve ayağının üzerindeki deri, ağır vasıtanın tekerleğine takılma sonucu bacağından kopup ayrılmıştı. Ayağının üzerinde deri yoktu, topuk kısmı yoktu, bacağının neredeyse tamamında deri yoktu. Bize geldiğinde bu deriler yerine kondu ve yeni baştan bir topuk yapıldı. Bacağından bir kas dokusu alındı. Bunu böbrek ya da karaciğer nakli gibi düşünebilirsiniz, şekillendirilerek topuğa nakledildi ve operasyon mikrocerrahi kullanılarak gerçekleştirildi" dedi. "DAMARLARI SAÇ TELİNDEN BİLE İNCEYDİ" Çocuğun yaşı nedeniyle ayak ve bacak damarlarının çok ince olduğunu ifade eden Doç. Dr. Bingöl, "Saç telinden daha ince bir damar, mikroskop altında birleştirilerek yeni bir topuk yapıldı. Ameliyattan sonra da hiç bir problem yaşanmadı, 3 hafta sonra basmaya, 6 hafta sonra ise rahat rahat yürümeye başladı. Hayatını sorunsuz şekilde sürdürüyor. Yürüyemezden öte dizinden altının kesilmesi gerektiği söylenmiş. Kesmeyi bırakın yaşıtlarının yapabildiği her türlü aktiviteyi rahatlıkla yapıyor" diye konuştu. "TÜRKİYE BU TEDAVİDE DÜNYANIN LİDER ÜLKELERİNDEN" Ameliyatın çocuğun yaşı sebebiyle bir hayli zor olduğunu belirten Doç. Dr. Bingöl, Türkiye'nin tedavide lider ülkelerden biri olduğunu anlattı. Doç. Dr. Bingöl, "Operasyonun en güzel yanı da dış ülkelerden gelen hastaların Türkiye'de bu işlerin yapılabildiğini görmesi. Her sene yurt dışından gelen hastalarımızın sayısının artması bizi de mutlu ediyor" dedi. "OĞLUMUN FUTBOL OYNAYACAĞI HİÇ AKLIMA GELMEZDİ" Oğlunun kaza sonrası çok kötü durumda olduğunu söyleyen baba İakob Edilashvili, "Gürcistan'daki doktorlar, 'oğlunuzun bacağını kurtaramayabiliriz' dediler. Oradaki hekimlerin kararıyla Türkiye'ye geldik. Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl, yaptığı operasyonlarla oğlumun bacağını kurtardı. Çocuğumuz şimdi normal bir hayat sürdürüyor. Artık Nikolazi, Doç. Dr. Uğur Anıl Bingöl'ün de 'oğlu' gibi diyebiliriz. Doktorumuz 24 saat bizimle ilgileniyor. Futbol oynayacağı yürüyebileceği hiç aklıma gelmezdi. Bu sevinci her gün yaşıyorum, her gün ailemle birlikte şükrediyoruz. Çünkü ikinci kez doğduk" sözleriyle yaşadığı mutluluğu anlattı.

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